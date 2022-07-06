RubberBand新專輯籌備橫跨一年　預計9月日本拍MV

樂隊RubberBand將現身「01心意」發起的慈善Music Live 網上直播音樂會。近日忙於籌備命名為「J」的新專輯，預計今年推出，並透露打算到9至10月到日本或泰國暹羅拍MV，主音6號（繆浩昌）說：「之前去廣州試過5日，今次想再徹底啲、遠啲、時間長啲。」



樂隊RubberBand。（梁碧玲 攝）

6號指J Album會回歸細樂團形式呈現作品。剛完成戶外音樂騷的Rubberband動力十足，希望趁住這股勁先專心完成新專輯，演唱會則容後再諗，6號坦言：「因為J Album都橫跨好多年，睇返轉頭係2021年開始寫歌，呢段時間可能做完露天音樂會，我哋幾個動力又提升返，所以好珍惜大家好有規律地每個禮拜聚埋一齊做呢張碟嘅功夫，因為好驚一有閃失個期就Miss咗，疫情反覆波動嗰啲。」

RubberBand推出的J Album預定到日本拍MV。（梁碧玲 攝）

【01心意慈善Music Live網上直播音樂會】

表演單位陣容鼎盛，有RubberBand，與多位新晉大熱組合及創作歌手包括P1X3L、ONE PROMISE、余宗遙DEZ、雲浩影Cloud 及張蔓莎Sabrina 演出，仲有七師傅擔任特別嘉賓！群星以音樂力量籌款捐助流浪毛孩及社會弱勢，即刻入嚟👉🏻買飛啦！