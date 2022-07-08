01心意｜慈善Music Live 做善事聽音樂 援助弱勢社群及無依浪浪

援助弱勢社群及無依浪浪 門票收益將捐助慈善機構「01心意」慈善Music Live以群星音樂力量，讓有需要的弱勢社群及流浪動物，獲得醫療和生活上的援助，在困境中帶來曙光。是次音樂會所得的門票收益在扣除成本後，將全數撥捐兩間註冊慈善機構 — 「香港01眾樂基金」及「大樹下善待動物庇護站」。您的參與暨可扶助弱勢社群，盡顯愛心，又能共享音樂娛樂，甚具意義。



「01心意」邀得香港人氣樂隊RubberBand領軍，連同新晉人氣組合及創作歌手包括P1X3L、ONE PROMISE、余宗遙DEZ、雲浩影Cloud及張蔓莎Sabrina聯合演出，更有七師傅擔任特別嘉賓，以「師傅愛您」為弱勢帶來正能量。群星身體力行同場表演，將一同以音樂宣揚愛心，即刻入嚟買飛啦!

「01心意」慈善Music Live網上直播音樂會詳情

日期：2022年7月15日 (星期五)

時間：21:00 - 22:30pm

票價：$99

收看方式：線上收看

備註: 一人一票。 不設重溫。按此購票扶助弱勢社群 用音樂宣揚愛心

「香港01眾樂基金」旨在支援弱勢社群及青年教育事務，並設立【關懷個案】為不少患有嚴重疾病及有緊急需要的弱勢社群籌募醫療及生活開支，讓他們在困境中看見曙光，重過新生活。有您的支持，將能幫助更多有需要人士獲得適切治療。

善款捐助流浪動物 為浪浪遮風擋雨

「大樹下善待動物庇護站」是一所拯救和照顧被遺棄動物的慈善機構，為受盡風吹雨打的流浪貓狗提供一個「遮陰」而溫暖的家。現時庇護站照顧場內外大約有300多隻流浪毛孩，依靠義工的照料和善長捐助來維持運作。有望大眾的捐款，以幫助更多流浪動物。

演出陣容

慈善夥伴

特別鳴謝慈善夥伴 Deliveroo戶戶送及WeChat Pay HK支持，一同以音樂宣揚愛心。

有關「01心意」

用心意成就好事，「01心意」於2019年1月7日成立，是本地首個專為香港慈善團體而設的籌款平台，「01心意」善用互聯網資訊傳播，所推行的每個項目充份體現線上推廣、線下互動的特色，加強慈善團體的籌款能力，連繫社會各界的善心。了解更多，請按此

注意事項

此籌款項目所發出之電子收據並不可申索稅務扣除。



收看直播方式如下：(1) 經01空間訂單電郵進入，點擊「查看電子票」->點擊「進入01空間互動頁」參與。(2) 使用「香港01」手機應用程式或網頁, 進入「01空間」-> 選取「我的」->該活動內「查看電子票」->點擊「進入「01空間」互動頁」參與。