聲夢傳奇2│XiX唱韓文歌令全場驚喜 張佳添：真正女團!

JW為教黃洛妍Janees唱《留低鎖匙》,教到要掟筆? (《聲夢傳奇2》截圖)

《聲夢傳奇2》周六晚八點半於翡翠台播出第五集，六位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil）繼續各自派出一名學員，分別為Mandy孫衣文《眼淚》、Janees黃洛妍《留低鎖匙》、XiX《Me Gustas Tu》、Duncan侯雋熙《綿綿》、Maggie趙頌宜《我的心裡只有你沒有他》、Jason陳晉軒《記憶棉》；由兩位總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanji）進行點評，及25名來自樂壇不同界別的代表擔任專業評審，每集獲得最少綠燈者將會被淘汰。

XiX成員年紀相當輕，但演出甚有台型，令人驚喜。

自大會公布學員名單後，憑屈機履歷及超強唱功一直穩守頂頭大熱位置的Janees，這集卻遭導師JW狠批尚有很多不足，JW聽完Janees試唱後皺眉謂：「你令聽嗰個覺得好攰，我覺得你唱得好惡！」愈講愈肉緊的JW一度激動至掟筆之餘，又指Janees綵排表現強差人意：「我有少少失望，反而教完（唔舒服嘅位）仲誇張咗。」經過JW努力調教，Janees最終成功掌握「LESS IS MORE」，獻唱完畢後獲讚「每次尾音都推進到個故事」及「好入到個表演」，順利晉身下一輪。

XiX唔單止性格可愛活潑有活力，仲好團結。

黃洛妍Janees本集最強勁敵，則為同是熱門的XiX，獲導師泳兒安排跳唱韓文歌的XiX，以超強隊型及超甜蜜氛圍成功帶動全場氣氛，獲近乎一面倒好評。「口硬心軟」舒文盛讚「好好睇」、張佳添封她們為「真正女團」，就連「紅燈魔人」伍仲衡亦給予綠燈及正評謂：「你哋一開口，又唱得好又可愛，成件事好Convincing。」一手「湊大」XiX的Eric Kwok，更是錫到出晒面，公然向現場25名評審下戰書謂：「邊個評審話佢哋唔好，就係同我過唔去。」當陳奐仁取笑他偏心偏到出晒面時，Eric理直氣壯回應謂：「你都會架，我想睇住佢哋贏呀。」