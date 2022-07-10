衛蘭演唱會｜見暴龍哥太緊張失準　網民嫌鍾舒漫分享太長騎劫紅館

歌手衛蘭（Janice）昨晚（9日）舉行演唱會《Janice Vidal “Be Still Live” 2022》頭場，第五度踏上紅館舞台。今次Janice特別開了四面台，並籌集了頂尖樂手和管弦樂隊，務求為歌迷送上音樂盛宴。

Janice昨晚舉行演唱會《Janice Vidal “Be Still Live” 2022》頭場。（相片提供Hung）

相隔4年再登上紅館，Janice事前指依然有壓力，更曾對音樂生厭。拋開包袱，Janice將舊作重新編曲，希望為舊歌賦予新生命，為歌迷帶來新鮮感。昨晚Janice唱出《大哥》、《離家出走》、《愛你還愛你》、《My Love My Fate》等一連串經典舊歌，歌迷亦跟著大合唱。

相隔4年再登上紅館，Janice事前指依然有壓力。（相片提供Hung）

昨晚Janice唱出《大哥》、《離家出走》、《愛你還愛你》、《My Love My Fate》等一連串經典舊歌。（相片提供Hung）

首唱演唱會開始半小時，Janice便邀請到嘉賓鄭中基上台合唱《心亂如麻》，掀起全場高潮。未知道Janice是否見到「暴龍哥」太緊張，而跟了對方唱了高一個Key，而上不到高音部分，令餘下部分只有鄭中基獨唱。其實演唱會頭段，Janice的聲音似乎有些不穩定，更在台上多次表示自己這麼久沒有公開獻唱而感到非常緊張。在場歌迷聽到後，立即歡呼拍掌為偶像打氣，熱身過後去到中段Janice狀態回勇。

其後Janice再邀請了妹妹衛詩（Jill）、鍾舒漫（Sherman）、鍾舒祺兩姐妹、黃宇希（Shimica）及Reanna，全女班合唱詩歌。唱畢後，Janice就請鍾舒漫分享過去數年因失去歌聲的心路歷程，Sherman哽咽表示唱唔到歌令自己感到失去價值，不斷尋求方法都沒有用。直到Janice開騷計劃邀請一班好姐妹上台唱歌前一星期，才奇跡地恢復了歌聲。

鍾舒漫在台上分享過長被觀眾批騎劫演唱會。（相片提供Hung）

不過觀眾似乎對於分享這一部分反應兩極，完Show後更到討論區開post討論。有人呻Sherman近10分鐘的分享過長，有騎劫演唱會之嫌，表示如果事前知道要上台分享的話應該要先想好內容，更指：「睇得好辛苦」、「變咗播道會」、「點解變咗團契」、「我淨係想睇Janice咋！」。