聲夢傳奇2｜勁多功課做到凌晨3點　任暟晴無悔追夢：有時要犧牲

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》20位晉級學員，今日（10日）現身銅鑼灣商場，除了與粉絲見面，大家都積極為自己拉票，在「學員人氣榜」奪得第一名的任暟晴（Jasmine）為現場觀眾及粉絲獻唱《玉蝴蝶》。

Jasmine獻唱《玉蝴蝶》。（梁碧玲攝）

Jasmine獻唱《玉蝴蝶》。（梁碧玲攝）

任暟晴（Jasmine）接受《香港01》訪問時，表示過去只在熒幕中看到觀眾及粉絲對自己的支持，今次親眼看到確實是嚇了一跳：「好緊張啊！原來咁多人聽我唱歌，我今日都有少少走音，死梗！」提到節目其中一集，講到任暟晴功課超忙碌，有時候在練歌的時候更累到睡著了，任暟晴Jasmine透露正值考試期，今早出席活動前已溫習了數小時，完成活動後都要回家繼續努力讀書。

Jasmine特別感謝導師Gin Lee為字跡24小時on call。（梁碧玲攝）

問到如何在參與節目和學業之間取得平衡，Jasmine直言如果要做自己喜歡的事就要作出犧牲：「可能同朋友出街少咗，或者自己鍾意煲劇就會少咗時間，因為我嚟咗唱歌。我係好鍾意做呢樣嘢，但我都要盡學生嘅本分。」更指功課非常忙碌，有時候更要做到凌晨3、4點。另外，問到選學科，自細學習古典樂的Jasmine就表示有想過修讀音樂科，但因為自己現在比較喜歡流行樂，故應該會挑選文科。