張繼聰10月開個唱自嘲中年歌手　親自打造海報兼擔任舞台設計

張繼聰早前宣佈將於十月十五日麥花臣場館舉行個唱，日前他與主辦單位「本地舞台」及「天下一音樂」齊齊視察場館，二人為個唱研究舞台設計，而演唱會海布亦終極曝光。據知張繼聰亦參與設計，選取他最愛的電單車風格做個唱主題：「Poster我有比概念出嚟啦，好似一張六十年代嘅演唱會海報咁，而『37號公路』就係講我入行呢37年，沿途寫過嘅作品、睇到嘅風景咁，希望帶到復古嘅感覺。」他坦言熱愛70年代音樂，因此令海報有復古的味道：「我覺得係好正嘅，因為當時好多新舊文化嘅交融，音樂、衣著都有突破性，其實同自己都好似！因為後生時當然會追潮流，但慢慢成熟咗開始鍾意舊嘢、研究背後嘅故事。所以呢個騷會有好多Vintage紀念品、舞台都會經典嘅設計、電單車打卡位，希望大家感受到當中嘅味道同態度。」

張繼聰即將於十月十五日麥花臣場館舉行個唱。

多年未有開騷，張繼聰就話「少少緊張、多多興奮」，更因疫情影響延期，有更多時間排練：「因為個騷延遲咗，所以年頭開始已經練歌，跟唱歌老師學唱歌、學電結他進修自己，雖然我離開歌手呢個崗位好耐，但依家我係更享受音樂，想提昇自己，到時玩到更多比觀眾睇。」

張繼聰就話無時無刻「特訓」，由唱歌到體能都不能鬆懈，期待入場Fans享受：「我係『中年歌手』，我地做翻呢個年紀要做嘅嘢、表達呢個年紀嘅情感同睇法，希望透過呢個騷同大家分享自己感受，同年齡嘅觀眾應該會有共鳴，我都唔介意人地標籤我係一個好『Vintage』嘅歌手。」演唱會門票將八月一日公開發售，而內部預售反應熱烈，張繼聰感謝身邊朋友「撲飛」：「呢啲飛債唔怕還啦， 佢地不停問我邊度仲有飛買，呢啲係好開心嘅。而今次個唱邊個係嘉賓就梗係唔講啦，總之大家會有驚喜嘅，反而今次紀念Tee就由自己品牌負責搞，我地目標好簡單，就係『靚』，要班中佬著上身都要型嘅！」