謝高晉邀陳靜擔任MV女主角　大讚女神拍親密戲超專業零尷尬

歌手謝高晉新歌《謝絕關心》MV終於出爐，昨日（28日）正式派台。今次MV邀請到性感女神陳靜（Dada）及師妹何天嵐（Wren）擔任女主角，謝高晉更與兩人有不少床戲、親密鏡頭及綁手蒙眼。

謝高晉新歌《謝絕關心》MV邀請陳靜擔任MV女主角。

兩人有不少親密場面。

《謝絕關心》MV為上一首派台歌曲《一對受害人》的延續，繼上一曲表達一對快將分手的情侶互相傷害的故事，新歌MV講述謝高晉與現任女友（Dada飾）的甜蜜故事，中間穿插著與前度（何天嵐飾）的回憶。

Dada有性感演出。

謝高晉師妹何天嵐亦有演出。

謝高晉笑言好多謝導演，更加多謝Dada一口答應擔任女主角，還有師妹Wren：「多謝導演，因為今次MV有故事性，過足戲癮；一定要多謝DaDa，金像獎女配角為我做女主角，在她身上學到好多嘢，帶著我好容易入戲，又介紹了好多不同戲種電影給我睇，希望以後可以多啲合作。」對著兩位美女Dada及師妹Wren床上戲及親密鏡頭，謝高晉表示完全沒尷尬反而十分順利，他解釋：「埋位前，我們都會溝通一下，所以都好順利，一take搞掂。」

至於被綁手、蒙眼的場景，謝高晉表示主要是導演要求，想帶出一對情侶開始有問題時，就算做親密行為時，對方都會感應到。不過，拍完這場戲後，謝高晉深深體會到歌曲《謝絕關心》中男主角跟現任一齊時，卻又惦念著前任的痛苦，並叮囑大家：「千祈唔好玩弄感情，大家都要有段好好感情，不要好似上首歌《一對受害人》，更加不可以變成《謝絕關心》中的渣男，跟現任一齊時又想著另一位，搞到獨自在天台飲悶酒，最慘係……我本身對酒精敏感，導演安排了真啤酒，連隊了兩樽後，全身通紅，但因拍攝時間緊逼，要在一小時內不停灌水退紅。」