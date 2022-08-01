受MIRROR演唱會影響　謝安琪方皓玟開騷疑遇阻滯保險公司拒承保

MIRROR紅館演唱會日前（28/7）發生重大事故，一部大型屏幕突然跌落舞台，導致兩名舞蹈員受傷送院，其中李啟言（阿Mo）仍然危殆。這宗慘劇引起軒然大波，波及了其他演唱會的製作問題，令主辦大感頭痛。

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MIRROR演唱會｜監製Fran9首開腔：對一切非事實指控保留追究權利

有傳媒報道，演唱會主辦方申請開騷的其中一個手續是須要購買「公眾法律責任保險」，規定租用人須以及香港特別行政區政府的共同名義，自費向保險業條例》《第41章》所認同的保險公司，購買適用於任何意外事故或其他原因的公眾法律責任保險並將之保持有效，以承擔租用人在使用體育館期間，遇有死亡、受傷、遺失或損壞等情況所負的法律責任。

「Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪」音樂會將於8月13及14日假亞洲國際博覽館登場。

有消息指，多個演唱會的主辦商遇上保險公司不受理的事宜，其中即將於8月13及14日假亞博舉行的音樂會「Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪」亦一度遇阻滯，皆因演唱會原本的製作公司有指是MIRROR演唱會的涉事公司，有保險公司鑑於「敏感時刻」而拒絕承保。不過下午主辦單位方面做出回應，表示保險方面未有受到影響。