草蜢十月個唱海報玩剪影　蘇志威︰今次要摒棄我個靚仔樣

相隔五年，草蜢再踏紅館，於10月26日起舉行一連四場《RE: GRASSHOPPER CONCERT 草蜢演唱會2022》，門票將於明天（8/9）早上十時起，城市售票網公開發售。今次演唱會海報一改以往賣三個大頭靚仔樣，只剪現三人的剪影。

今次海報玩剪影，但都認出各人。（海報）

草蜢與星級創意大師朱祖兒合作無間，多年來演唱會海報都由他操刀，今次亦不例外，阿智說：「朱祖兒話一提到『草蜢』，個腦就會Recall好多舞台表演、跳舞、唱歌嘅畫面，唔使真係見到我哋個樣，所以今次用呢個手法就係保留思考空間。」蘇志威笑說：「今次要摒棄我個靚仔樣⋯⋯」傑仔強調：「其實細心留意係見到少少，只係唔係咁清楚啫！」阿智續說：「好有神秘感，見到少少，好似新娘嘅頭紗，到開騷嗰日就會揭開畀大家驚喜。」

蘇志威笑說：「今次要摒棄我個靚仔樣⋯⋯」(官方相片)

阿智表示今次海報重點是草蜢的神髓，雖然近乎剪影的頭像，但仍可以清楚分得出他們。他又說：「唔少Fans反映話今次張海報好特別，所以我哋諗住演唱會期間，搞個PopUp Store，除咗設計不同紀念品，仲會整大型紙牌海報畀Fans影相留念，希望帶畀大家快樂嘅回憶。」

阿智說：「朱祖兒話一提到『草蜢』，個腦就會Recall好多舞台表演、跳舞、唱歌嘅畫面。」(官方相片)

這幾年沒有開騷，草蜢笑言轉行做運動員，不時在IG公開跑步和健身的生活片。阿智笑說：「呢幾年我哋無出國，更加無去韓國，所以Fit咗靚仔咗都係因為運動多咗，準備咗咁耐終於可以上紅館騷畀大家睇，草蜢2.0 版！」會否台上騷肌？他們笑笑要賣關子。