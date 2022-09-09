Hebe田馥甄失聲個唱緊急煞停　含淚道歉：準備好類固醇往聲帶注射

Hebe田馥甄近月諸事不順，早前一張食意粉照被貼上「台獨」標籤，而高雄演唱會因疫情緣故，從五月延期至九月，本來9月9日終踏台板開唱，卻在24小時前緊急宣佈延期，Hebe含淚道歉透露已備好四支「要往聲帶直接注射的類固醇」。

Hebe田馥甄高雄演唱會緊急煞停。（視覺中國）

田馥甄因感冒嚴重失聲，經團隊慎重評估後，決定忍痛延後4場演出，場次順延一周直至16日至19日演出，雖有粉絲心疼、體諒，但在開演前20小時才公告延期遭歌迷砲轟太過臨時。Hebe在9月9日凌晨4時緊急發文道歉，指自己邊哭邊看留言：「能想到、能做到的中西醫各種療法都多管齊下，進場館彩排真的拿起麥克風唱起來，發現失去了大部分的聲音，緊急使用類固醇急救後，晚上總彩梳化穿戴完整，站上久違的舞台上，手上握著麥克風的我，卻掌握不了自己的聲音，只能怔怔地在台上啞口，滿腹無奈，各種情緒思緒盤旋在我腦海。」

Hebe田馥甄高雄演唱會緊急煞停引起不少歌迷不滿。（IG：@HEBE_TIEN_0330）

她更透露本想照常開騷，以極端手法以確保能演唱，最終被團隊勸阻：「腦中時不時想著後台的桌上，躺著四支醫生開了備著，每天晚上開演前兩小時，若萬不得已時，要往聲帶直接注射的類固醇。想著如果每天用這種方式演出，我會不會從此就真的失去我的聲音。總彩結束，團隊們見彩排狀況，還沒等我反饋台上感受，就直接決定，要我延期演出，讓身體好好休息。」

Hebe田馥甄凌晨4時發文致歉。（IG：@HEBE_TIEN_0330）