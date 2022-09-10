生力軍音樂會｜炎明熹因確診缺席 姚焯菲唔開心：好掛住佢！

Chantel與MC合唱《Honest》和《How Many Times》兩首英文情歌。（葉志明攝）

叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》今日（9/9）於亞洲國際博覽館舉行，姚焯菲（Chantel）除獻唱首本名曲《原來談戀愛是這麼一回事》外，亦與MC張天賦合唱《Honest》和《How Many Times》兩首英文情歌。Chantel接受訪問時表示首次與MC合作非常開心：「之後聽佢嘅歌都好好聽，所以覺得好開心，佢唱得好好聽。」

Chantel首次與MC合作非常開心。（葉志明攝）

好友炎明熹（Gigi）原定亦會參演音樂會，但因月初確診而未能出席，Chantel坦言有少許不開心：「好掛住佢，當初好似有個伴喺度，但而家佢喺屋企休息緊，都戥佢開心有個時間可以休息。」問到Gigi的身體情況，Chantel透露：「佢冇特別提及，但佢有覆過我哋group message，所以知道佢好番緊，喺屋企休息緊。」

而193@ERROR曾在訪問中提到希望與Chantel和Gigi合作，Chantel說雖然今晚的音樂會未有合作，但如果碰面都會跟對方打招呼，亦期待將來有合作機會：「有都會開心，好想繼續有咁大型嘅騷同其他歌手合作。（頭先喺後台未見到佢？）頭先好快經過咗，冇好慢咁留低同佢打招呼。（會唔會想影番張合照？）都可以嘅，可以影番張合照。」