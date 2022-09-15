聲夢傳奇2│XiX堅決否認係內地冠軍：我哋每個人都憑實力去拼

TVB選秀節目《聲夢傳奇 2》十強已經誕生，今天（14日）於電視城內舉行十強的宣傳活動，十強大熱之一女團XiX（劉芷君（Aster），梁善知（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）、莊殷玥（Vici））也有出席，不過Kiele並未現身，原來她不幸患上Covid，XIX眾人說：「聽公司講佢中咗Covid，我哋都有問候佢，佢係有啲咳，不過佢都好有精神，希望佢快啲好返，我哋可能六個人一齊聚。」

XiX殺入十強，好緊張。（梁碧玲攝）

五女因Kiele患上Covid，她們一致都加強防疫意識，加上正在比賽，不希望影響比賽表演，「我哋都會多咗好多防疫意識，多咗洗手，除咗返學都係留喺屋企。雖然六個都好想聚埋一齊去食飯，但係依家呢個情況都避免，我哋有FaceTim，科技發達都開心。」

XiX希望Kiele快啲好返。（梁碧玲攝）

從比賽到現在，六女也被網友起底，更有一些惡意批評，亦有網友傳她們早已是內地冠軍，對於此事眾女齊聲說道：「唔會，我哋好公平，每個學員都好勁，我哋唔會等別聽呢啲，我哋每個人都憑實力去拼，同埋全部都係專業人士去揀，所以係好公平。」