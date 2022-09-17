《TONE Music Awards 2022》全民投票頒獎禮　５大平台聯手直播

《未來音樂選 TONE Music Awards 2022》是一個由香港音樂創作人出發，以香港人全民投票聯同音樂業界推薦的頒獎典禮。首屆將於2022年10月13日晚上8時正式舉行，屆時將由五大YouTube網絡創作平台︰試當真、小薯茄、好青年荼毒室、JFFT、Happy Kongner及大會YouTube平台TONE Music TV，全程聯手網上直播。

記者會由柯煒林（Will）擔任司儀，向音樂愛好者介紹投票機制及各大獎項。（大會相片）

日前TONE Music假Soho House 舉行記者會，正式公佈首屆《未來音樂選 TONE Music Awards 2022》頒獎禮詳情。記者會由柯煒林（Will）擔任司儀，向音樂愛好者介紹投票機制及各大獎項。TONE Music於2021年10月至2022年8月期間，總共舉辦了八次由年度評委團隊投選的月選和四季公眾投票的季選，從525首年度合資格曲目中選出合共40首入圍作品，再並經由 tonemusictv.com全民網上公開票選出「香港音樂年度十大」。

未來音樂選年度評委會代表袁智聰先生解構「七大音樂類型獎項」。（大會相片）

TONE Music代表Tim與ifva Kattie Fan小姐上台分享「聯頒音樂錄像大獎」的誕生。（大會相片）

評委團隊由三個類別組成，包括本地音樂業界專業人士、八間大學音樂組織學生及隨機抽選的TONE Music會員評審，當中包攬音樂界別各持份者，以加強頒獎禮的認受性。大會頒發的獎項總共三十個，主要分為四大類別︰1）TONE全民票選 「未來音樂選 - 香港音樂年度十大」;2）大學生票選「TONE Music X UNISON聯頒大獎 - 香港音樂年度十大」；3）評委會票選「未來音樂選 年度評委會票選 -音樂類型獎項」(共七大類型) ; 4）ifva年度評委會評選「TONE Music x ifva 聯頒音樂錄像大獎」

入圍「未來音樂選 香港音樂年度十大」之候選單位，(排名依筆劃序)包括： iii、Instinct of Sight、JFFT、JNYBeatz、Kendy Suen、KOLOR、Luna Is A Bep、Maniac、mansonvibes、MC $oHo & KidNey、MEØWMEØW、minor. 、ONE。（大會相片）

當中分別由全民票選及大學生票選的「香港音樂年度十大」，將於2022年9月15日至10月5日，讓全港音樂愛好者進行投選，經 tonemusictv.com 網上公開投票，選出年度十大，讓熱愛香港音樂的每一位聯合業界人士攜手推薦多元音樂。 記者會上，Jan Curious（阿水）及Jason N（Jason）代表TONE Music上台分享去年成功舉辦包攬28個主流及獨立音樂單位的音樂會。