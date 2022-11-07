容祖兒重啟巡唱雲頂開騷唱足三個鐘　穿性感高衩連身戰衣勁歌熱舞

祖兒重啟巡迴演唱會。

容祖兒重啟因疫情而暫停的巡迴演唱會，祖兒再次踏上個人演唱會的舞台，一去更是去七個地方馬來西亞、溫哥華，加拿大 、大西洋城，拉斯維加斯及雷諾，令歌迷興奮萬分，七個地方演唱會門票亦一早被搶清光。

第一站去到馬來西亞雲頂開騷。

祖兒日前到達馬來西亞舉行巡迴首站，媽咪亦跟著女兒出發，兩人趁未開騷前特意在吉隆坡品嘗美食，祖兒笑言：「諗住咁耐冇去，都未必有人認得我啦，點知最後結果係，冇人唔認得我。哈哈我係咪好傻？」

開騷前，祖兒同媽咪特意去吉隆坡品嘗美食。

演唱會全場爆滿，而觀眾的熱情令祖兒感動萬分，最後不禁眼濕濕在台上說：「終於來到馬來西亞！好開心！期待左好耐啦呢一日！有冇場觀眾，2020 3月21 號本來要來？等到今日？我心情真係非常興奮，等左兩年有多，呢兩年大家有咩變化，肥左？有左？哈哈。我冇乜點變係咪？ 我彈琴彈來練來去個隻歌， 哈哈。我堅守住架，一定要彈番比大家聽。」

祖兒的巡迴演唱會門票一早被搶清光。

祖兒大騷好身材。

仲自彈自唱！

祖兒透露一個月前為巡迴開排舞、運動修身、彈琴練歌，其實疫情這些日子，每當夜欄人靜，孤單寂寞時，都是靠過去的回憶，更勉勵自己要努力堅持，更激動指：「你地好嗎？呢一次世界最遙遠的距離，令我好珍惜今次重逢，等我望清楚大家面容，你地都辛苦啦，呢段漫長日子，每個人都咬實牙關渡過各人生活的難關......」

祖兒透露一個月前為巡迴開排舞、運動修身、彈琴練歌。

祖兒真係唱足3個鐘！

由於觀眾反應太熱烈，祖兒連番encore，更坦言舞台真的是一個讓她極速叉電的地方，上台後整個人都充滿力量，「我有時會覺得自己，落台後就一無是處。我真係好需要舞台，掌聲同大家鼓勵，第一場觀眾已經令我充滿力量，歡呼聲燈海感覺返晒來，重即刻有力量開始同演唱會總監馮貽柏研究新騷啦！」

祖兒坦言舞台真是一個讓自己極速叉電的地方。