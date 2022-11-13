獲張家輝拍片賀開騷　「華納張家輝」洪嘉豪跪地高呼：好勁呀呢個

洪嘉豪（Kaho）一連兩場的首個個人演唱會《The Cycle of…Kaho Hung Live 2022》今晚（12/11）於西九竹翠公園開鑼，《困獸鬥》拍檔程人富、Win Win（楊安妮）、米露迪、Dee姐（陳海寧），Zpecial的康聰和Waiyin、衞詩亦是座上客之一。

Kaho一連兩場的首個個人演唱會今晚（12/11）於西九竹翠公園開鑼。（葉志明攝）

演唱會於晚上8點55分正式開騷，Kaho以《我懂》揭開序幕，再配以雪景非常浪漫，隨後跳唱出《表情符號》及自彈自唱《好奇殺死愛》，全場舉起熒光棒製造橙海。演唱會第一位嘉賓請來陳蕾，Kaho坦言她不只是入行四年很重要的歌手朋友，而是「Best Friend」。陳蕾透露昨晚寫了千字文給Kaho，硬咽表示得知他這四年很不容易，直言他是值得大家支持：「頭先成個後台冇晒人，大家都好想見證佢成功開個人演唱會，好戥你開心。放心，好多人都好愛你…身邊男女老少都好鍾意呢個男仔，佢嘅努力有咁多人見到，唔知點解佢要冇信心，入座率話咗畀佢知。」她再高呼並唱出《相信一切是最好的安排》。

陳蕾做嘉賓！（葉志明攝）

陳蕾唱《相信一切是最好的安排》。（葉志明攝）

第二位嘉賓則請來衞蘭（Janice），二人合唱嘉豪作曲的《別放手》，這首Demo後來成為了Janice的《面對》，亦是因為這首歌令華納跟Kaho簽約。Kaho感激Janice給了自己很多機會：「全部都係你畀我，開騷要請你，Janice我做到啦。Don't make me cry，I love you」。演唱會的另一高潮是Kaho戴起眼鏡唱起出道作《半天空檔》，更向台下拋下多個「洪嘉橙」橙色大波與觀眾互動。

另一位嘉賓是衞蘭。（葉志明攝）

Kaho戴起眼鏡唱出道作《半天空檔》。（葉志明攝）

有「華納張家輝」之稱的Kaho更獲張家輝拍片祝賀開騷，張家輝說：「練咗幾耐呀化骨龍，祝你有一個圓滿嘅演出、順順利利，恭喜恭喜」。全不知情的Kaho跪在地上驚呼：「好勁呀呢個！」演唱會尾聲，在觀眾瘋狂叫「除衫」的情況下，Kaho順應民意掀高上衣曬肌，全場High爆，再以《逆時車站》作結，演唱會於晚上11時圓滿落幕。

張家輝驚喜現身！（葉志明攝）