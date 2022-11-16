ANSONBEAN拍MV被坐大髀用槍指頭　全程肉搏女主角︰我成日加戲

歌手ANSONBEAN（陳毅燊）最近拍攝新歌《LOVE / PAIN》，MV內飾演一名殺手，與年輕女演員郭爾君（Alma）上演一場穿梭於幻想與現實的浪漫愛情故事。一時溫馨地頭貼頭躺在地上，一時Alma騎坐在ANSONBEAN大腿上，用槍指住其太陽穴威嚇他。雖然是初次見面，但默契十足，原來他們有共同語言是「打機」。

Alma騎坐在ANSOBEAN大腿上，用道具手鎗指住他頭部太陽穴位置。（唱片公司相片）

兩人埋位首個鏡頭就是甜蜜深情對望，還有頭貼頭躺在地上的浪漫場面，雖然初見面但默契十足，原來由Alma主動，她說：「一嚟到見佢咁害羞，所以我主動問佢打唔打機，果然就湊效，混熟後很快就進入狀態。」除了打機，ANSONBEAN臉上一粒小小的暗瘡亦為二人破冰，他說：「因為我眼眉附近有粒小暗瘡，為咗唔想畀佢搶Fo（焦點）用頭髮遮住，Alma笑我欲蓋彌彰，大家傾吓講吓就無咁尷尬。」問ANSONBEAN拍甜蜜場面，有沒有心動？他笑說：「我有啲淆底！」

ANSONBEAN都表情十足非常鬼馬。（唱片公司相片）

另一場戲，Alma騎坐在ANSOBEAN大腿上，用道具手鎗指住他頭部太陽穴位置，Alma說：「原本只係就鏡頭角度，但佢不斷同我講『嚟真啦，好睇啲架』，結果我真係『咪』咗佢魂精，加埋佢係咁掙扎，撞埋支鎗度，腫咗少少！」ANSONBEAN笑說：「公司啲同事成日話我拍動作戲好易受傷，因為我成日加戲！」

MV內ANSONBEAN飾演一名殺手，與年輕女演員郭爾君（Alma）上演一場穿梭於幻想與現實的浪漫愛情故事。（唱片公司相片）

今次新歌《LOVE / PAIN》MV中，ANSONBEAN飾演一名殺手，他在現實中救了一名少女並發展感情，卻不斷幻想自己殺死她，穿梭在現實與幻想、愛與恨之間，而拍攝和剪接手法亦非常大膽創新，MV播出後掀起Fans討論。ANSONBEAN說：「首歌就係講愛與痛係共存，當你鍾意一樣嘢，或者想達到某個目標時，一定有犧牲、痛苦或者挫敗感，無論愛情或者追夢都一樣，例如好想拍戲拍得好，或者演到某個水準，咁就要犧牲去玩或者同朋友家人相聚嘅時間，只要夠愛就會願意承受帶嚟嘅痛。」他遇到這個令他願意犧牲的愛情嗎？他說：「未遇到呢個人。其實Love and Pain套用任何事，想要靚身形去做GYM就要犧牲美食，要勤力工作就犧牲打機嘅時間，總之兩者係相對嘅。」

不少Fans要求今次新歌有跳舞版，ANSONBEAN透露會考慮，說：「最初版本未必啱跳舞，但編咗新版之後，我嘅Dancers團隊都話幾好跳，所以會考慮出跳舞版。（你自己親自排舞？）唔會，我能力未去到排舞，反而集中嘗試音樂和填詞創作。」