楊千嬅演唱會｜今早公開發售現短暫網絡塞車　傷殘位賣左大半

歌手楊千嬅早前宣布即將於今年12月17及18日，在亞洲博覽館Arena Hall 1舉行兩場音樂會《楊千嬅 B minor音樂會2022》。門票於今日（17日）上午10時起於Cityline公開發售，甫開售時曾出現網絡塞車情況。

楊千嬅即將於12月17及18日，在亞洲博覽館Arena Hall 1舉行兩場音樂會《楊千嬅 B minor音樂會2022》。

經過短暫網絡塞車後，版面很快便回復正常，開售一個小時內，大部分B區$980門票已經火速售罄，而12月18日C區的$380只剩餘少量。

音樂會頭場12月17日大部分C區的$980門票已經售罄。（cityline網站截圖）

12月18日場次的售票情況。（cityline網站截圖）

今次的音樂會主題為B minor，千嬅將會透過不同的舞台故事與歌迷分享27年來的小經典作品。全新演出，以音樂詮釋，一場以心聆聽的舞台故事，一個以音樂作為劇本的作品，透過歌曲細說出道至今的故事及經典。

今次的音樂會主題為B minor，千嬅將會透過不同的舞台故事與歌迷分享27年來的小經典作品。（IG/@yeungchinwah）

千嬅凌晨亦在Instagram上載背影照，以「冰點」細說感受，千嬅寫道：「保持謙卑，不止在我們高光時刻，當在人生的冰點時，更需要學懂謙卑。好讓在最低溫的時候，仍可冷靜聆聽，安靜地消化自己，接受自己會痛，慢慢便能在灰濛的視野中，看見一道溫暖善良的光，融掉心中的悲憤。#初心傷過重新再跳 #還相信經得起蒼老 #如下次再見想卻步不要緊抱一抱 #謙卑而不卑微」

千嬅凌晨亦在Instagram上載背影照，以「冰點」細說感受。（IG/@yeungchinwah）

有大批粉絲看到千嬅的帖文後，都紛紛讚好及為偶像打氣：「你有我們做你的強大後盾！」、「起起 伏伏都一齊行落去，陪你行落去」、「有咩事都一定會企喺你嗰邊 永遠都唔會離開你」。