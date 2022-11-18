叱咤2022丨我最喜愛男女歌手組合10強出爐　洪嘉豪鬥MIRROR上弦

商業電台主辦的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，將於2023年1月1日晚上7時於亞洲國際博覽館Arena盛大舉行。而「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」首輪投票已於11月14日正午12時正式展開，樂迷已開始為偶像投下神聖一票，第一階段投票正式完結，最後10強亦終於出爐！

MIRROR上弦六子齊齊打入「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後10強。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」戰況激烈，入圍的有MC張天賦、AK江𤒹生、Edan呂爵安、林家謙、洪嘉豪、姜濤、Jer柳應廷、Ian陳卓賢、張敬軒及Anson Lo盧瀚霆。MIRROR上弦六子全部打入10強，近期人氣急升的洪嘉豪都有入圍，與好友MC及前輩張敬軒齊齊惡鬥MIRROR六子。

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」10強出爐。

陳凱詠Jace早前被環球唱片雪藏，但無損她躋身「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」10強。（IG/@jacechw）

至於「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」方面，入圍10強的包括有Serrini、方皓玟、岑寧兒、炎明熹、陳凱詠、陳蕾、鄭欣宜、衛蘭 、謝安琪及麗英。雖然陳凱詠Jace早前被環球唱片雪藏，加上下年年中約滿後離開公司，仍無損她打入10強，而去年得獎的鄭欣宜繼續延續人氣入圍。另外，因參與內地綜藝節目《聲生不息》的炎明熹亦同樣入圍10強。

炎明熹都入圍最後10強！（IG/@yiminghay）

入圍「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後10強的，有︰C AllStar、COLLAR、Dear Jane、ERROR、Lolly Talk、MC $oHo & KidNey、MIRROR、per se、RubberBand、艾粒 ILUB。