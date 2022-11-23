叱咤2022丨「我最喜愛」7強走勢凌厲　MC張天賦鬥MIRROR四子

商業電台主辦的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，將於2023年1月1日晚上7時於亞洲國際博覽館Arena盛大舉行。而「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」第二階段投票已於11月21日正午12時正式開始，並於本周五正午12時，樂迷已開始為偶像投票選出最後五強，投票截至11月23日中午12時，最新七強走勢誕生！

MIRROR上弦四子齊齊打入「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後10強。

人氣王MC張天賦暫時打入7強。（IG/@mcheung1201）

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」方面，洪嘉豪暫時十強止步，而MIRROR上弦只剩姜濤、Ian陳卓賢、Anson Lo盧瀚霆及Edan呂爵安。至於MC張天賦，則與張敬軒及林家謙惡鬥MIRROR四子。

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」7強走勢。

陳凱詠Jace早前被環球唱片雪藏，但無損她暫時躋身「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」7強。（IG/@jacechw）

至於「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，暫時7強走勢有Serrini、方皓玟、岑寧兒、陳凱詠、陳蕾、鄭欣宜及衛蘭。炎明熹、謝安琪和麗英就暫時跌出7強，而早前被環球唱片雪藏的陳凱詠Jace則繼續力保7強之位，與去年得獎的鄭欣宜爭5強之位。

「叱咤樂壇我最喜愛的組合」7強走勢。

入圍「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後10強的，有︰C AllStar、COLLAR、Dear Jane、ERROR、MIRROR、RubberBand、艾粒 ILUB。