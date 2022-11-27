MIRROR暫未能回應舞蹈員公開信 Anson Lo為感觸落淚致歉

MIRROR演唱《We All Are》時部份成員非常感觸，Anson Lo更一時忍不住流下眼淚。（梁碧玲攝）

《KKBOX香港風雲榜》今晚（27/11）於亞洲國際博覽館舉行，MIRROR、古巨基（古Sir）、MC張天賦、林家謙、Serrini、陳蕾，per se、The Hertz以及Novel Fergus均是表演嘉賓之一。MIRROR成壓軸嘉賓炒熱全場氣氛，當唱至《We All Are》時，Anson Lo先不禁落淚，隨後有不少成員亦淚灑當場，場面感動。

對於Dancers早前發出的公開信，AK表示因進入司法程序，所以暫未方便回應。（鄺鈺瑩攝）

12子於騷後接受訪問時解釋當時是感觸落淚，Lokman坦言：「齊人再重返一個大舞台係件大事，又見返咁多fans、咁多觀眾，又去返熟悉嘅環境、舞台。同埋唱《We All Are》係一首情緒好濃郁嘅歌，唱嘅時候少不免有幾分感觸。」

Anson Lo透露昨晚踩台時已經非常感觸，亦為今天未能完整地演出致歉：「盡量同自己講忍住完成成首歌嘅表演，呢首係同粉絲、同觀眾好緊密嘅歌。但都係一個表演，好想順行完整地完成，但好抱歉今日未能夠做到呢樣嘢，好對唔住。呢首歌結合咗MIRROR成員呢幾個月嘅感受，亦都辛苦晒呢幾個月涉及嘅單位，同我哋捱過嘅所有人，當刻諗起呢件事就感觸。」

Anson Lo表示好想表演順利進行，對於自己一時感觸流淚表示歉意。（梁碧玲攝）

對於MIRROR演唱會舞蹈員早前發出的公開信，AK坦言暫未方便作出回應：「因為而家進入咗司法程序，好多嘢等有再多啲嘅報告，先有完整嘅答案畀大家。（好多人戥你哋肉緊，成日都要出嚟回應）我哋都好肉緊最終個答案會係點，我哋都係等，牽涉嘅嘢太多，法律、司法程序，有啲嘢控制唔到，唔係唔想講，因為仲查緊，所以真係唔講得住，希望盡快有完整報告，再慢慢同大家交代。」