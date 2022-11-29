張繼聰爆圈中人「攞飛」捧場　嚴禁上台搶風頭︰鐵鏈鎖住唔俾上台

因張繼聰早前不幸確診，個唱被逼延期至12月1日舉行，正密鑼緊鼓為個唱綵排。

原訂於十月於麥花臣場館舉行的張繼聰《Welcome to route 37》演唱會，因張繼聰早前不幸確診，個唱被逼延期至12月1日舉行。張繼聰密鑼緊鼓為個唱綵排，他表示演唱會雖然押後舉行，反而令他有更多時間去準備，笑言希望大家會覺得門票超值，被問到有無開始緊張：「唔緊張啊，因為上次嘅少少意外，反而多咗時間去練歌，同埋聽返之前綵排嘅聲帶，檢討吓點樣可以唱得好啲，加上我呢啲限量型嘅歌手，真係唔知幾時會再搞騷，所以令每張門票更顯珍貴。依家係好享受一啲都唔緊張，臨上台就唔知。」

張繼聰表示演唱會雖然押後舉行，反而令他有更多時間去準備：「我呢啲限量型嘅歌手，真係唔知幾時會再搞騷，所以令每張門票更顯珍貴。依家係好享受一啲都唔緊張，臨上台就唔知。」

張繼聰話好多圈中朋友都想嚟支持，搞到自己成身飛債：「圈中朋友都係攞飛比較多，不過都係支持！因為我歌影視都有涉足，太多人要飛，搞到主辦方要用『五餅二魚』方式搵門票比我。各式各樣嘅男神、女神都會嚟捧場，因為我想焦點落喺我自己身上唔想同人分享，所以會用鐵鏈鎖住佢哋唔俾佢哋上台。」

張繼聰話好多圈中朋友都想嚟支持，搞到自己成身飛債：「圈中朋友都係攞飛比較多，不過都係支持！」

太太謝安琪與孩子會捧場支持，但亞聰怕囡囡會忍不住眼瞓：「其實囡囡未睇過我做騷，希望佢會享受，因為小朋友鍾唔鍾意好直接，我怕佢扭眼瞓就弊喇。不過如果佢睇得興奮撐足全場，第二日都要準時起身返學，唔想影響佢嘅學業！」他亦表示今次個唱不會騷肌肉，揚言叫樂迷留意歌衫：「有一條百幾年嘅古董銀器，仲猛過啲百幾萬首飾啦！我想大家入場好似萬聖節咁，著古裝、著唐裝都唔怕。而剛剛我有另一架70年電單車巳辦妥晒手續，呢次都會展出比大家欣賞，大家睇好喇唔好用手掂！」