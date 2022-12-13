洪助昇Aiden新歌致亡友 首唱哽咽後台爆喊

樂壇新人洪助昇（Aiden）推出他今年第三首主打歌曲《生活復常》。新歌記念Aiden一位摯友，在Aiden十八歲生日那天，摯友離開了。這位摯友其實更像他的人生導師，Aiden說：「當全班同學都取笑我想成為歌手為事業嘅時候，只有佢鼓勵聆聽，我哋仲約定將來只要我能夠喺台上表演，佢一定喺台下支持。」不過，歌手大計未開展，對方已「退席」。巧合的是，二人亦曾經說過，誰先「離去」，都不能在喪禮上太悲傷，「我做到，我冇喊，直至喪禮後番屋企大喊一場。」而Aiden決定在當上歌手的第一年，便把這首作品送給摰友，多谢他一直的鼓勵和支持，亦憑著他一直的信念和堅持，今天才能成為真正的歌手。

MV方面，Adien找來圈中好友男子組合George@Pix3l及王智騫（Ｍartin）參與拍攝，「Martin係由我第一部戲嘅時候已經識佢，認識咗已有六、七年嘅時間，所以今次係想搵番真係喺行入面、自己真實嘅朋友去演繹呢個故事。而George更在《造星2》時嘅戰友。兩位都係陪我一齊經歷咗好多、可以話係渡過火海嘅朋友。」

Martin直言二人一開始「唔係好friend」，「係誤打誤撞先熟悉咗。之前我哋一齊喺異地工作，我同佢係roommate，當時大家嘅工作機會或者收入都好有限，食飯時會商量：『今日出街食定點？出街食又好貴喎! 定係去買餸呀？買餸要格價喎。』一齊經歷過低潮，喺呢段時間互相倚靠。」George表示二人於《造星2》被分為同組，「相處日子耐咗，覺得呢個人好容易相處，同埋佢冇乜脾氣，所以就friend咗。」

拍攝MV當天，Martin笑說自已「唔要面」自薦，「我話：『講friend嘅，你呢首歌嘅MV冇理由唔叫我吖，如果唔叫我就真係唔當我係friend喇。最多我收平啲，哈哈。」George表示三人上一次見面，已經是兩年前，「今日我哋三個人跨公司合作，好勁呀。」Aiden則謂，「好開心，因為今日好似同自己最好嘅朋友一齊去旅行咁，似嚟玩多過工作。」除此之外，而MV當中的一場落水場口，拍攝當日正遇上寒流，不過為了拍攝出好效果，Adien在十三度的氣溫下不斷在岸邊上水落水接近三十分鐘，最後順利完成拍攝，現場工作人員亦大讚Aiden表現專業。

另外，日前Aiden於一活動上首次唱出這首送給摯友的歌曲時，在台上一度唱到哽咽，演唱後在後台爆喊，「终於可以送到呢首一歌俾佢。」