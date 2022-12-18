洪助昇蝦碌差啲飛落台 黎展峯勁緊張 郭思嗌羨慕

新人黎展峯（Andy）、洪助昇（Aiden）及郭思（Suey）日前於伊利沙伯體育館演出由懲教署舉行的青少年音樂劇《「導」出新Teen地》。劇中Andy與Aiden由中學時代已是好友，後來Aiden因犯事入獄、Andy則升讀大學向着自己的電影夢進發，二人從此失聯，Aiden於獄中反醒自我，出獄後當上藝人助理，Andy則成為導演，二人於工作中再次相遇，更互相鼓勵，齊齊為目標打拼，而Suey則飾演Aiden妹妹。

演出過後，三人均表示是首次演出音樂劇，Andy跟Aiden謂音樂劇又唱又跳又演，既好玩又緊張，Suey自言中學生涯全都給予中國舞，「中國舞係用晒所有嘅時間，同埋係唔俾我玩其他嘅課外活動。所以今次有機會體驗番中學生涯嘅一啲遺憾。」隨後三人又分享是次難忘經歷，Aiden表示演出中段時，差點連人帶台上的小台都「飛」落台，「我可能太重、噸位太勁，可能個小台個轆Lock唔實，我一跳上去差啲連埋個小台飛一齊飛落觀眾席。」Suey即謂：「佢食太多，今朝早佢飲咗成萬五卡路里嘅嘢。」Aiden續說：「好彩即刻清醒地自己連接到。同埋另一個最難忘嘅位係我同Andy最尾嘅一場戲，我哋綵排咗咁多次都冇嗰種兄弟情感，但啱啱演出時，我哋對望之後，我係有俾佢hit到，見到佢就情緒嚟啦，呢啲係預料之外嘅化學作用。」

Andy則與Aiden相反，「我覺得本身我哋已經有個兄弟情喺度，所以我最深刻就係《My Way》嘅部份，因為《My Way》後部份，我已經入咗戲，嗰一刻我唔知Aiden去咗邊嘅時候，我覺得好傷感，嗰個部份自己好touching，就算完咗嗰幕都未係好抽離到。」至於郭思由於戲份不多，所以最深刻是看見他們的演出，她解說：「其實我喺台下係好羨慕，我覺得好好玩，可以唱、跳、同觀眾互動，仲要啲觀眾係學生，佢哋通常都係最俾力、最俾反應嘅一批觀眾。我覺得有一次咁樣嘅演出係好正，希望自己下次可以體驗一次，完完全全喺個台度，有你哋嗰種由頭玩到落尾嘅感覺，好羨慕呀。」