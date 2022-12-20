Error演唱會｜ 古巨基承諾監製新歌　肥仔唱跳10分鐘向郭富城致敬

一連4場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》尾場今晚（19/12）在九展開鑼。成員們在晚上11:35分，唱完最後一首歌曲「殺死我的經理人」便返回後台，現場一眾粉絲大嗌encore ，愛錫粉絲既error 有求必應，更搞gag咁話準備了一首歌，問大家：「大家唱k就走一定會點既歌係咩？」

之後與現場粉絲一起大合唱古巨基首「勁歌金曲」，不過在演唱的過程中，保錡有些甩嘴，立刻遞咪交比台下粉絲唱，場面十分好笑！而error在演唱途中，竟然請出古巨基同大家大合唱，粉絲即刻勁興奮，全場歡呼聲去到最高點！古sir仲向大家承諾，會特意開過新project與error一起合作，大家敬請期待！

古巨基仲向大家承諾，會特意開過新project與error一起合作，error好開心！（梁碧玲攝）

完騷後，Error接受傳媒訪問時就表示好興奮，本來打算向古sir「R撈」，想不到古sir竟然「派撈」，肥仔表示：「以前係一個被動歌手，而家有種肯定既感覺，嘩，古sir開到口話幫我哋監製，真係好開心。」被問到請古sir擔任嘉賓的原因？四位表示：「我哋討論嘅時候，有講到共同回憶，嗰陣時唱K房，有啲屎橋去過下時間，就諗起嗰首歌，加埋全場大合唱，再請埋古sir上黎，就無得輸啦掛。」

保錡同小肥係台上合場，粉絲勁嗨！（梁碧玲攝）

肥仔在個人部分連着跳唱10分鐘，而這舉動是為了向天王巨星郭富城致敬，肥他表示細細個就聽開郭富城嘅歌，他的舞曲大部份都熟悉：「我心裏面有個好克制嘅諗法，我哋三年先開到一次騷，我諗諗吓三年後，我嘅體力仲可唔可以跳到九分鐘呢？我真係未必跳到，所以我今次搏盡咗佢！」肥仔希望這個心意能夠傳到去城城心中！

肥仔今次開騷成為「喊得最多藝人」當提到保錡那句歌詞，肥仔立刻哽咽落淚，193仲錫啖佢以作安慰！（梁碧玲攝）

今場演唱會肥仔成為「喊得最多藝人」當提到保錡那句歌詞，肥仔立刻哽咽落淚，193仲錫啖佢以作安慰！事後肥仔有提及此事，他坦言：「我腦海係有好多我哋四個人嘅畫面，或者我哋嘅經歷，我哋係好明白嗰件事。」

至於193 早前確診新冠肺炎，開演唱會至今喉嚨仍不舒服，所以開騷前要打類固醇針硬頂！被問到病情如何時？193就坦言情況惡化：「琴日諗住試吓唔打類固醇，原來真係搞唔掂，所以今日都要打，而家講嘢都沙沙地，有啲高音好奇怪。」