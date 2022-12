雲浩影Cloud新專輯發佈會獲馮允謙道賀　親自落唱片店買碟攞頭彩

女新人雲浩影(Cloud),前日(19日)推出首張個人專輯《THE CLOUD》。下午Cloud特別到唱片店親自買了第一張唱片攞頭彩,晚上舉行新碟發佈會,向傳媒前輩、圈中好友和歌迷「迷雲黨」演唱新碟作品和分享喜悅。馮允謙(Jay Fung)化身「花仔」,捧著鄭欣宜(Joyce)送上的花籃到賀,而Cloud則以簽名新碟向師兄師姐回禮。

Cloud特別到唱片店親自買了第一張唱片攞頭彩。

Cloud向馮允謙送上親筆簽名的專輯。

在發布會上,Cloud以兩年前參與選秀比賽參賽歌《彳亍》揭開序幕,然後與司儀DJ謝茜嘉分享出碟的心情。正式出道短短半年已有四首派台歌,並推出個人專輯,Cloud坦言一切都是她意料之外:「我一開始真係無諗過咁快有專輯,真係意想不到,多謝公司。(幾時知道?)其實出咗第四首歌,先至知道出碟,第一個反應係震驚。吓,咁快?得嘅咩?」Cloud續指:「所以我喺隻碟裡面,有小小心意送畀大家,同大家分享我嘅秘密小空間。」除了派台歌,Cloud還收錄了一首英文歌作為彩蛋,送給歌迷聖誕小驚喜。

Cloud在發佈會上唱出多首新歌。

Cloud坦言出道半年已有四首新歌,一切都是她意料之外。

除了擁有自己的歌曲和專輯外,Cloud今年參演了電影《深宵閃避球》,以及踏上紅館擔任鄭伊健演唱會表演嘉賓:「一切嚟得好突然又好開心,短時間內上紅館,可以同伊健前輩一齊表演,學到好多嘢,又參與電影拍攝。所有嘢都發生得好快,但恰到好處。」然後Cloud一口氣演唱《氣流》、《密切接觸者》、《到了那裏就對吧》和第一首派台歌《願望之翼》。《願望之翼》唱到尾聲時,她看到台下的歌迷和朋友支持,感動到眼濕濕。

馮允謙捧著鄭欣宜(Joyce)送上的花籃到賀。

發佈會上,Cloud還邀請作曲人徐偉賢、作詞人鍾說、亞木和朱琳,以及編曲人TonYnoT等創作團隊上台,分享與她合作的趣事。當中徐偉賢和朱琳昨晚才第一次與Cloud真人見面,笑言之前都是「網友」關係。朱琳還爆料:「Cloud外表溫柔體貼,其實佢都有倔強和硬頸嘅一面。」而描述情侶吵架又和好的《密切接觸者》作詞人亞木透露:「呢首歌有啲係根據Cloud同我分享嘅心聲而寫。(咩心聲?)我唔講,怕出唔到門口,總之留意歌詞!」最後,Cloud以《Have Yourself a Merry Little Christmas》 和《All I Want For Christmas Is You》預祝大家聖誕快樂。

Cloud還邀請作曲人徐偉賢、作詞人鍾說、亞木和朱琳,以及編曲人TonYnoT等創作團隊上台,分享與她合作的趣事。