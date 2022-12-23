Yahoo人氣獎2022｜頒獎名單不斷更新 炎明熹率先奪「人氣票后」
撰文：黃欣華
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《Yahoo搜尋人氣大獎2022》今晚（23）於九龍灣國際展貿中心舉行，除了大會在2021年1月1日至2022年10月31日的搜尋量選出頭100位熱搜男女藝人及組合，並會根據四個時段的搜尋量，頒發2022年度的「人氣票選組合」、「人氣票王」、「人氣票后」，一同見證各個獎項誕生！
得獎名單（不斷更新）：
樂壇新勢力（女）：炎明熹
樂壇新勢力（女）：cloud 靈浩影
樂壇新勢力（女）：姚焯菲
人氣票后：炎明嘉
人氣歌曲：
《有我》陳柏宇
《HW1）方皓玟
《人類群星閃耀時〉柳應廷
本地唱作歌手（女）：黃妍
本地唱作歌手（男）：馮允謙
唱作歌曲：《給缺席的人唱首歌》馮允謙
唱作歌曲：《I'm Sorry》 ONE PROMISE
唱作歌曲：《留一天與你喘息》陳卓賢
合唱歌曲：《我也難過的》吳林峰、謝芊彤
跳唱歌曲：《豐乳肥臂》鄭欣宜
人氣歌曲：《荊棘海》泳兒
人氣歌曲：《難道我還未夠難》葉巧琳
人氣歌曲：《某種老朋友》林家謙
人氣歌曲：《Megahit》盧瀚霆
樂壇新勢力（組合）：COLLAR
樂壇新勢力（組合）：After Class
樂壇新勢力（唱作）：張蔓莎
人氣急星 -193郭嘉駿
人氣急星-kayan9896
人氣電視男角色：《下流上車族〉車志明（林敏驄飾演）
人氣急星：郭柏妍
人氣電視劇集：《美麗戰場》
人氣電視女角色：《美麗戰場》鍾家琪/周家琪（蔣家旻飾演）
人氣電視劇CP：陳瀅、劉佩玥、陳曉華
電視女藝人：陳瀅
電視男藝人：陳山聰
人氣電視節目主題曲：《膠戰-膠on！》
樂壞新勢力（男）：張天賦
樂壇新勢力（男）：曾比特
樂境新勢力（男）：呂爵安
年度熱搜歌曲：《E先生運環不幸事件》呂爵安
新世代演員：袁澧林
本地新演員：王丹妮