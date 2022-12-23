Yahoo人氣獎2022｜MIRROR成大贏家　林敏驄串153全晚最爆

《Yahoo搜尋人氣大獎2022》今晚（23）於九龍灣國際展貿中心舉行，除了大會在2021年1月1日至2022年10月31日的搜尋量選出頭100位熱搜男女藝人及組合，並會根據四個時段的搜尋量，頒發2022年度的「人氣票選組合」、「人氣票王」、「人氣票后」，一同見證各個獎項誕生！

得獎名單（不斷更新）：

樂壇新勢力（女）：炎明熹

樂壇新勢力（女）：cloud 靈浩影

樂壇新勢力（女）：姚焯菲

人氣票后：炎明嘉

恭喜三位率先得獎！（葉志明攝）

Gigi人氣王！（葉志明攝）

Chantel今日造型顯嫌點腫！（葉志明攝）

人氣歌曲：

《有我》陳柏宇

《HW1）方皓玟

《人類群星閃耀時〉柳應廷

恭喜！（葉志明攝）

Jer被問到有超能力想變成什麼時，即表示：「想變成超人！」（葉志明攝）

本地唱作歌手（女）：黃妍

本地唱作歌手（男）：馮允謙

唱作歌曲：《給缺席的人唱首歌》馮允謙

唱作歌曲：《I'm Sorry》 ONE PROMISE

唱作歌曲：《留一天與你喘息》陳卓賢

合唱歌曲：《我也難過的》吳林峰、謝芊彤

Ian 陳卓賢現場FANS好給力！（葉志明攝）

跳唱歌曲：《豐乳肥臂》鄭欣宜

欣宜真係好Fit！（葉志明攝）

人氣歌曲：《荊棘海》泳兒

人氣歌曲：《難道我還未夠難》葉巧琳

人氣歌曲：《某種老朋友》林家謙

人氣歌曲：《Megahit》盧瀚霆

森美大讚Anson Lo120分。（葉志明攝）

Anson Lo賣力演出，勁歌熱舞！（葉志明攝）

樂壇新勢力（組合）：COLLAR

樂壇新勢力（組合）：After Class

樂壇新勢力（唱作）：張蔓莎

人氣急星 -193郭嘉駿

人氣急星-kayan9896

COLLAR三位成員亦有現身！（葉志明攝）

兩位都有表演新歌！（葉志明攝）

兩位都有表演新歌！（葉志明攝）

人氣電視男角色：《下流上車族〉車志明（林敏驄飾演）

人氣急星：郭柏妍

林敏驄奪人氣電視男角色時在台上串爆153！（葉志明攝）

郭柏妍好性感！（葉志明攝）

人氣電視劇集：《美麗戰場》

人氣電視女角色：《美麗戰場》鍾家琪/周家琪（蔣家旻飾演）

人氣電視劇CP：陳瀅、劉佩玥、陳曉華

電視女藝人：陳瀅

電視男藝人：陳山聰

《美麗戰場》亦好受歡迎！（葉志明攝）

人氣電視節目主題曲：《膠戰-膠on！》

恭喜！（葉志明攝）

樂壞新勢力（男）：張天賦

樂壇新勢力（男）：曾比特

樂境新勢力（男）：呂爵安

年度熱搜歌曲：《E先生運環不幸事件》呂爵安

恭喜！（葉志明攝）

又一人氣王！（葉志明攝）

新世代演員：袁澧林

本地新演員：王丹妮

兩位都係實力派演員！（葉志明攝）

本地女演員：周秀娜

本地男演員：張繼聰

本地電影：《飯戲攻心》

圖片搜尋次數最多女藝人：林明禎

太厲害！（葉志明）

太厲害！（葉志明）

本地女歌手：鄭欣宜

人氣歌曲：《先哭為敬》鄭欣宜

表演：《先哭為敬》

欣宜成大贏家！（葉志明攝）

本地男歌手：張敬軒

人氣音樂企劃：《The Next 20演唱會》

人氣專輯：《The Brightest Darkness》

圖片搜尋次數最多男藝人：姜濤

人氣票王 姜濤

人氣歌曲：《Dear My Friend》姜濤

人氣電影主題曲：《風兩不改》（電影《阿媽有咗第二個》主題曲）姜濤

亞洲人氣演員：張艾嘉

年度風雲人物：古天樂

兩位非常賞面！（葉志明攝）

兩位非常賞面！（葉志明攝）

本地音樂組合：C AllStar

本地音樂組合：ERROR

本地音樂組合：MIRROR

人氣票選組合：MIRROR

人氣歌曲：《BOSS》MIRROR