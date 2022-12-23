Yahoo人氣獎2022｜MIRROR成大贏家 林敏驄串153全晚最爆
《Yahoo搜尋人氣大獎2022》今晚（23）於九龍灣國際展貿中心舉行，除了大會在2021年1月1日至2022年10月31日的搜尋量選出頭100位熱搜男女藝人及組合，並會根據四個時段的搜尋量，頒發2022年度的「人氣票選組合」、「人氣票王」、「人氣票后」，一同見證各個獎項誕生！
得獎名單（不斷更新）：
樂壇新勢力（女）：炎明熹
樂壇新勢力（女）：cloud 靈浩影
樂壇新勢力（女）：姚焯菲
人氣票后：炎明嘉
人氣歌曲：
《有我》陳柏宇
《HW1）方皓玟
《人類群星閃耀時〉柳應廷
本地唱作歌手（女）：黃妍
本地唱作歌手（男）：馮允謙
唱作歌曲：《給缺席的人唱首歌》馮允謙
唱作歌曲：《I'm Sorry》 ONE PROMISE
唱作歌曲：《留一天與你喘息》陳卓賢
合唱歌曲：《我也難過的》吳林峰、謝芊彤
跳唱歌曲：《豐乳肥臂》鄭欣宜
人氣歌曲：《荊棘海》泳兒
人氣歌曲：《難道我還未夠難》葉巧琳
人氣歌曲：《某種老朋友》林家謙
人氣歌曲：《Megahit》盧瀚霆
樂壇新勢力（組合）：COLLAR
樂壇新勢力（組合）：After Class
樂壇新勢力（唱作）：張蔓莎
人氣急星 -193郭嘉駿
人氣急星-kayan9896
人氣電視男角色：《下流上車族〉車志明（林敏驄飾演）
人氣急星：郭柏妍
人氣電視劇集：《美麗戰場》
人氣電視女角色：《美麗戰場》鍾家琪/周家琪（蔣家旻飾演）
人氣電視劇CP：陳瀅、劉佩玥、陳曉華
電視女藝人：陳瀅
電視男藝人：陳山聰
人氣電視節目主題曲：《膠戰-膠on！》
樂壞新勢力（男）：張天賦
樂壇新勢力（男）：曾比特
樂境新勢力（男）：呂爵安
年度熱搜歌曲：《E先生運環不幸事件》呂爵安
新世代演員：袁澧林
本地新演員：王丹妮
本地女演員：周秀娜
本地男演員：張繼聰
本地電影：《飯戲攻心》
圖片搜尋次數最多女藝人：林明禎
本地女歌手：鄭欣宜
人氣歌曲：《先哭為敬》鄭欣宜
表演：《先哭為敬》
本地男歌手：張敬軒
人氣音樂企劃：《The Next 20演唱會》
人氣專輯：《The Brightest Darkness》
圖片搜尋次數最多男藝人：姜濤
人氣票王 姜濤
人氣歌曲：《Dear My Friend》姜濤
人氣電影主題曲：《風兩不改》（電影《阿媽有咗第二個》主題曲）姜濤
亞洲人氣演員：張艾嘉
年度風雲人物：古天樂
本地音樂組合：C AllStar
本地音樂組合：ERROR
本地音樂組合：MIRROR
人氣票選組合：MIRROR
人氣歌曲：《BOSS》MIRROR