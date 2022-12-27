陳蕾x岑寧兒｜尾場好友現身 唱《下流社會》粉絲高呼：陳蕾世一

陳蕾（Panther）與岑寧兒（Yoyo）今晚（27日）於九龍國際展貿中心匯星Star Hall「PANTHER X YOYO：We Wish You A Warm Winter」舉行尾場演出，觀眾嘉賓有好友洪嘉豪（Kaho）及陳凱詠（Jace）。

陳蕾及岑寧兒一連4場九展騷來到尾場。（陳順禎 攝）

舞台背景以巨型三角錐體為主，自由切換成聖誕樹、金字塔、雪山。唱完頭三首歌後，岑寧兒陳蕾先向現場及網上觀眾打招呼，又問大家有沒有睇《言之無物》MV，等待下一首歌期間，二人傻笑對望，又笑指：「只有尾場先見到嘅嘢，執到啦你哋。」

陳蕾唱《下流社會》及《沙門》氣氛最好。（陳順禎 攝）

唱完《戒口》後，岑寧兒指11月底已搵陳蕾練歌，足見用心，陳蕾直言很放心對手是岑寧兒，「和音唔使驚。」陳蕾透露下首歌是台灣歌手孫燕姿的《我想》，「想搵一個唱歌好好聽嘅女歌手合唱好耐㗎啦！」岑寧兒聽後即捂住心口，狀甚感動，陳蕾指雖然這首歌算早期，但「相信大家都會鍾意我哋嘅Taste嘅。」唱完《世紀末煙花》，背景有長達近20秒的煙花爆炸聲。

陳蕾讚岑寧兒唱歌好，岑寧兒好感動。（陳順禎 攝）

及後由陳蕾打頭陣，一連唱出5首歌，唱到大熱歌《下流社會》及《沙門》時炒熱了全場氣氛，引來不少粉絲高呼「陳蕾世一」。