新城2022｜MIRROR共奪9獎　Jeremy獲讚眼神夠壞：我請大家食飯

《新城勁爆頒獎禮2022》昨晚（29/12）於會展舉行，MIRROR合共奪得9個獎項，包括「勁爆組合」、憑《Innerspace》奪「勁爆我撐歌曲」、「勁爆男歌手」姜濤、「勁爆人氣偶像」Jer，AK和Edan，「勁爆唱作人」Ian、「勁爆我撐新人」Jeremy及「勁爆我撐歌手」Anson Lo。而姜濤因腳傷缺席，而Alton和Tiger則因身體抱恙未有現身頒獎禮。



《新城勁爆頒獎禮2022》昨晚於會展舉行，MIRROR合共奪得9個獎項。（葉志明攝）

MIRROR於頒獎禮後接受訪問時表示對成績感到開心，Lokman說最開心的，莫過於是Jeremy奪得新人獎，更大讚他在台上的眼神夠壞。Jeremy揚言「我請大家食飯」，成員們隨即拍手歡呼，他續指：「好多謝大家嘅支持，攞新人獎好開心。多謝新城，同埋多謝11位兄弟一直支持我，希望之後繼續做更加好嘅音樂。」「勁爆我撐歌手」Anson Lo表示開心，並預告2023年很快便會推出新作品：「希望大家一齊撐落去。」

奪得新人獎的Jeremy揚言「請大家食飯」。（鄺鈺瑩攝）

「勁爆唱作人」Ian多謝大家的支持，亦表示會做更多好歌報答大家。問到有沒有信心在接下來的頒獎禮上奪得唱作人獎，Ian坦言抱着平常心，並預告將在1月出新歌。談起新歌，Edan亦即將在12月31日推出新歌《LOVERSE》。他日前於IG跟歌迷大玩「估歌名」遊戲，亦有人成功估中答案。他直言：「冇諗過有人會估到，因為好偏門、好難下，係填詞人周耀輝先生諗嘅題，佢估中真係好勁，考慮下點獎勵佢。」

Edan即將在12月31日推出新歌《LOVERSE》。（鄺鈺瑩攝）