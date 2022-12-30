新城2022｜炎明熹透露爺爺生病入院　通關在即望與內地家人團聚

《新城勁爆頒獎禮2022》昨晚（29/12）於會展舉行，女團After Class奪得「勁爆新人」外，鍾柔美（Yumi）亦以個人身份奪得新人獎。炎明熹（Gigi）奪得「勁爆突破歌手」以及憑《焰》奪得「勁爆歌曲」，而姚焯菲（Chantel）就憑《#BFF》奪得「勁爆新媒體歌曲」。



After Class奪得「勁爆新人」外，Yumi亦以個人身份奪得新人獎。（葉志明攝）

她們接受訪問時表示開心又感恩，亦感激粉絲們一直以來的支持。Yumi坦言沒有想過會得到如此佳績：「冇諗過咁快可以拎到新人獎，同埋可以成為樂壇入面嘅女歌手，係一個動力令我做更好、唔同嘅作品畀大家。」Gigi說：「雖然係共同成長，但就冇一齊攞過獎。今次一齊拎，嗰種開心係好難形容，因為我哋4個經過嘅嘢，只有我哋4個先知道。」Chantel非常感激樂迷喜歡《#BFF》，亦希望After Class可以在來年帶更多作品給大家。

After Class接受訪問時表示開心又感恩，亦感激粉絲們一直以來的支持。（葉志明攝）

隨着防疫限制放寬通關在即，Gigi坦言很想與在內地的家人一同過年：「好希望可以大家一齊團聚...一直都唔係好團圓，希望今次嘅新年可以一齊過，同埋爺爺、嫲嫲、公公，婆婆，佢哋年紀開始大。前幾日爺爺有少少生病就入咗醫院，嫲嫲健康狀況唔係幾好，好希望，好希望可以返去見佢哋，好好去陪伴佢哋啦。」