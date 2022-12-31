Kayan9896寒冬下性感背心登場　RubberBand四缺一照樣炒熱全場

一連兩晚，12月30及31日舉行的《Coloratura Countdown Music Festival 2022》，昨晚在海洋公園揭幕，首日陣容有多個人氣音樂單位及DJ馬拉松式輪流演出，如Gareth.T、MC $oHo & KidNey、Kayan9896及RubberBand等，為音樂節打響頭砲，其中以Kayan9896更無懼寒風，以小背心短裙亮相。

Kayan9896無懼寒風，以小背心短裙亮相。（大會發相）

Gareth.T、kayan9896、TomFatKi光頭幫x Billy Choi及MC $oHo & KidNey先後於「THE SANDBOX STAGE」舞台傾力演出。Gareth.T先是唱出為MIRROR作曲的《12》，再連唱四首個人作品包括《dinner in bed》及《笑住喊》。

樂迷即興為昨晚(12月30日) 正日生日的Gareth.T 大合唱生日歌。（大會發相）

其後，Kayan9896於嚴寒下以性感背心短裙登場，送上《be around》及《Think I’m in love》，讓現場瞬間投入甜蜜的歌聲中。不過Kayan9896直言真的太冷，下台便立即穿回外套。她又透露今日(12月31日) 倒數會出去玩，但未計劃做些甚麼，只知道翌日(1月1日) 有頒獎禮不能太盡興。

最後，RubberBand於主舞台「ACE OF SPADES STAGE」壓軸登場，一口氣唱出《Easy》、《逆流之歌》、《這刻我們》、《Ciao》及《未來見》五首必唱作品，為首日音樂節完美作結之餘，更滿足眾樂迷的願望歌單！四缺一的RubberBand，大爆隊友阿正仍滯留北海道，未知能否參與1月2日的音樂會，笑稱會邊綵排邊等。他們更透露來年三月將會帶自己的音樂去到歐洲，暫定會有四站的演出，落實後會正式公布。而身體抱恙的6號笑指自己仍是「一線藝人」，只是早前做冬時吃得太油膩，有點腸胃不適，又睡不好，希望1月2日演出前會復原。