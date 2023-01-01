叱咤2022丨謝安琪傷感爆90歲爸爸記憶力衰退　冷親唔唱現場

謝安琪憑《憶年》選入「專業推介叱咜十大」第五位，她在台上多謝作曲編曲及監製，將爸爸角色加入歌曲內，讓她勾起很多童年回憶，她更自爆近90歲的爸爸近身體不適入院，令她很擔心，哽咽地說：「爸爸就係帶我認識呢個城市嘅人，所以我開始明白點解，我想喺歌曲裏面同大家分享回憶。尤其是我想分享少少私事，就係我Daddy就嚟90歲嘞，最近有啲唔舒服入咗醫院，咁……開始記憶力衰退，咁喺呢個時候得到呢個獎項，對於我嚟講係好有意思，因為我想將《憶年》呢首歌送畀我爸爸，同埋如果可以嘅話將啲記憶力都送畀我爸爸，同埋佢唔好唔記得咗我，唔好唔記得呢個城市。」

謝安琪哽茵透露爸爸記憶力衰退。（陳順禎攝）

一度忍唔住想喊。（陳順禎攝）

冷親聲帶受損唔唱現場

謝安琪還未講完便起音樂，但她仍然繼續講：「我今日都好想為大家唱呢首歌，但我上星期冷親聲帶受損，今日未必可以為大家演唱，但我想豪氣少少，將我演唱時間cut咗佢，送畀下一位得獎嘅歌手。」此時，謝安琪收起悲傷心情，一秒即轉露笑臉：「哈哈，因為平時我哋係唔夠時間講感言嘅，大家都有好多感受，所以我將我呢首歌剩番嘅時間送畀下一位歌手。慢慢講，入我數！」將獎項高舉對住鏡頭，然後返入後台。

謝安琪仲透露因為冷親，聲帶受損唔唱現場。（陳順禎攝）

豪氣將唱歌時間送畀下一位得獎者。（陳順禎攝）

謝安琪在後台接受訪問，提起老父即眼濕濕扁晒嘴：「首歌係講我小時候爸爸帶我遊走香港唔同嘅地方，爸爸就嚟90歲，《憶念》係講記憶，我開始明白點解咁在乎記憶，因為爸爸開始唔記得嘢，我都好擔心，想將自己嘅一啲記憶力送俾爸爸，希望佢唔好唔記得我，同埋我哋嘅快樂回憶。」