叱咤2022丨歌手失準耳仔受罪 MC陳蕾實力取勝仲有一位新星有驚喜

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》是2022年度樂壇的第二張成績表，各個獎項已經出爐。昨晚（1/1 ）得獎歌手均要在無耳機的情況下唱Live，大部份表現失準，尤其MIRROR大合唱時，姜濤一開口已經唱唔到，其他隊員跟住甩beat走音；就連得女歌手金獎的鄭欣宜，未知是否因為冧莊太激動爆喊，唱到有點唔夠氣。而謝安琪因為感冒令聲帶受損，索性不唱，避免尷尬情況。

不過，四位歌手仍能唱出令人驚喜的超水準表現，獲網民激讚！

MC張天賦

MC雖然未能入圍「我最喜愛的男歌手」最後五強，但就憑《小心地滑》獲叱咤十大第二位，及男歌手銅獎。《小心地滑》本身有難度，但MC飊高音都冇難度，咬字亦清楚，實力可算是新生代之冠。網民留言：「真係唱得好好👍同大家證明個音響係無問題」、「MC 唱Live 真係超勁 ！今晚兩個獎實至名歸」、「MC好叻仔，實至名歸，live都唱得咁正，紅館見啦❤」、「Live 功力超強呀！」、「收放自如，輕鬆carry一首難度咁高嘅歌，仲要無ear mon，期待呢一年更加多高質歌曲同表演，紅館見！」

MC向來被讚係實力派歌手。（梁碧玲攝）

Jeremy李駿傑

Jeremy整晚表演都麻麻，無論與AK江𤒹生、魏浚笙、吳林峰、洪嘉豪的表演環節，以及與MIRROR大合的《ALL IN ONE》，唱高音位時好似游走走音邊緣。但當得奪「生力軍男歌手」金獎時，Jeremy喊到樣都變埋，但一上台表演即一秒收起眼淚，轉化成妖媚眼神，帶出超水準表現，獲網民激讚：「跳唱，喊到口都震埋住秒速收拾心情」、「好癲！明明上台到講感受都仲係喊到傻 一起歌即刻入狀態加跳唱都keep到水準😭😭」、

「Jeremy 係十二子中唱歌進步最大的一位，特別係唱Live！」、你呢個表演已足夠證明你值得新男金！秒收拾情緒、跳唱冇ear mon、極壓台的存在！😳」。

Jeremy唱自己歌曲表現超水準。（網上圖片）

陳蕾

陳蕾在第一屆《亞洲星光大道》獲得第四名，之後又參加過《中國好歌曲》，向被譽為實力派女歌手。陳蕾在台上哽咽透露今年有段時間寫不到歌，幸獲鼓勵要繼續詞曲創作，最後寫出《下流社會》奪「專業推介叱咤十大」第六位。陳蕾首次攞十大歌，以穩定的表現獲網民讚賞：「今晚最深刻既一位！呢個表演堪稱近五年最有態度嘅！」、「依d先係民意，唔係盲粉票！」、「陳！蕾！真！係！好！有！型！」、「Why not 我最喜愛的女歌手，論唱功唔會輸俾其他四位太多」。

陳蕾被讚唱得好過女歌手金獎欣宜。（陳順禎攝）

陳蕾係唔少樂迷心目中嘅世一。（陳順禎攝）

Jeffrey魏浚笙

Jeffrey今年自資出歌，雖然趕唔切競逐今年新人獎，但有機會幾位新晉男歌手AK江𤒹生、Jeremy李駿傑、吳林峰、洪嘉豪一齊做表演嘉賓，輪流唱出自己的歌。想不到染了一頭金髮的Jeffrey壓軸出場表現淡定，雖然是第一次唱Live，但完全無出錯，被讚把聲好入咪，加上零死角靚仔樣，真係冧死樂迷。網民留言：「把聲好厚 唱得好穩啊」、「Jeffrey 唱得仲穩過AL 同KT OMG」、「新人來說好高質、 好穩定」、唱歌好有綜藝感又靚仔，Jeffrey真係玩哂，下年新人獎走唔甩😌」。

Jeffrey初登場唱Live，表現淡定。（陳順禎攝）