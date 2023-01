張敬軒曾高燒到40度全身無力　「遮遮」或將辭工︰會安排侄女接替

張敬軒因確診新冠肺炎,餘下的五場《張敬軒REVISIT演唱會》被逼煞停。今日(9/1)張敬軒為電影《超神經械劫案下》做宣傳,親自回應今次確診的經歷。更透露6月的補場安排,大家最緊張的倒數場及尾場,都有特別安排。

軒仔還有5場個唱,將於6月補場。(大會提供)

「之前買落的尾場依然是尾場」

軒仔首先跟樂迷道歉,逼大家6月又要再看他的演唱會,不過軒仔都覺得有好處。「原定今年不會再開演唱會,但現在塞翁失馬焉知非福,讓我在過去疫情期間,年年都有開演唱會。」

至於會否如上次補場一樣,會加開場次,軒仔坦言會有,但就大派定心丸,保證不會動搖尾場日子。「因為知道大家好緊張尾場日子,可以跟大家說,之前買落的尾場依然是尾場。至於買了大除夕倒數晚的朋友,那一場都會有特夠Rundown安排。其實只要是開心的日子,哪一日倒數都會好開心,今次就嘗試閒日倒數。」

張敬軒保證原定的倒數場次,6月舉行時都會有特別安排。(資料相片)

一直有腦霧?

重提病情,軒仔慶幸未算太嚴重,雖然歷時頗長,真真正正要4日前才沒有任何病徵,但幸好過程沒有喉嚨痛,只有發燒,咳反而是復原後才咳得厲害,「可能自己有哮喘底的關係。」發病期間,有晚燒到40度,軒仔都覺得好辛苦,全身無力。「在這都要多謝身邊的朋友,同事不斷煮嘢畀我食,最高峰是有朝一起身,檯上有8個保溫瓶,真的人間有愛,現在總算捱過了。」被問到可有腦霧後遺症?「我向來有兩種腦霧,一種是天生出世就已經有的腦霧。」

軒仔多謝同事不斷煮嘢畀自己食,最高峰是有朝起身,檯上有8個保溫瓶,真的人間有愛。(電影公司提供)

「遮遮」將辭工

至於家中「遮遮」可有被感染,軒仔就突發要代「遮遮」宣布一項消息︰「由於她媽媽身體狀況不太樂觀,故『遮遮』都向我提出可能要照顧媽媽一段長時間,返港無期。又可能她好喜歡我這個工作環境,故特別安排自己的侄女過來幫手,其實我不介意跟她整個家族保持合作,但可否不要用同一份食譜呢?我都有問她侄女是否good at congee,『遮遮』答︰『No No No, she can cook spaghetti.』」

雖然軒仔不時在社交媒體笑「遮遮」的廚藝,但其實他亦不捨得她不回來。(電影公司提供)

雖然軒仔不時在社交媒體笑「遮遮」的廚藝,但其實他亦不捨得她不回來,最重要是有本事服待家中的皇太后。「她是處女座,我媽媽都是處女座,我轉過好幾位家傭,冇一個搞得掂我媽媽,唯獨她是媽媽一點挑剔的沒有,媽媽反而罵我︰『膳食差點便落街自己買,你有手有腳,最緊要屋企打理乾淨!』當你屋企有個擅長做家務的處女座媽媽,請工人的要求其實同娶個新抱返來冇分別,差在她有一個責任未能盡。」軒仔更透露「遮遮」私下已成為阿媽的綫眼,「例如阿媽會問『遮遮』︰「Why two pillows?(點解會有兩個枕頭)」『遮遮』會答︰阿Sir條頸唔好。」

(大會提供)

「遮遮」地位緊貼新抱?

對於今次確診,原來「皇太后」都有微言。軒仔︰「她好早已交帶落不要接樂迷的花和收禮,但我又不太做得出,因為有次見到粉絲將公仔和鮮花丟上台,就好似得到日本溜冰選手羽生結弦的榮耀,我都專登去接收回。又有次完騷後,有來自馬來西亞的粉絲在會展馬路邊等我,當下不忍心都有同大家見面,但我不覺得這是染疫的原因,因為開騷期間都有不少工作人員感染。」

問到現在康復後,會否自覺擁有「金身」,四處走走輕鬆下。「不會,因為自細身體都不是好,即將又要飛美國、加拿大巡迴,所以都要小心面對。大家不要覺得遲早都要中,不如早點中,醫生朋友向我建議,可以不中就不要中,可以愈遲中就遲一點中,病毒可能會弱一點。我的情況是康復後,暫時條氣仍然不太順暢。」