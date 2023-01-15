陳奕迅27場演唱會圓滿結束　得悉女兒落淚︰佢終於明隻歌講咩

陳奕迅（Eason）跨年演唱會《Fear and Dreams》，昨晚（14/1）終於圓滿結束。個唱後Eason接受傳媒訪問，直言3年來沒這樣做訪問，好掛住大家。總結27場個唱，Eason都覺得是最圓滿一次︰「好開心，好安樂，前一晚有首歌嗌得太厲害，聲帶有少少未好番，有點緊，幸好瞓得好便無事。」



順利完成27場演唱會，Eason表現輕鬆愉快。（陳順禎 攝）

保住把聲戒辣戒咖啡

在疫情下舉行個唱，加上破個人紀錄的27場次，個多月來Eason都好小心照顧自己。「我冇食辣嘢，冇飲咖啡、奶茶，以前持住自己後生冇理。但10號那場聲帶有小毛病，都有忟自己，唱25場咪好囉，做咩加吖？我唔係想要破紀錄，只見到有位又冇理由休息四日便加，所以做人都係踏實啲好，而家終於做完喇，Yeah！」

自疫情以來，Eason都有3年未接受過訪問，笑言好掛住堆咪牌。（陳順禎 攝）

30周年未有打算

問到27場是否極限，3年後入行30周年會否開足30場？「未知係咪極限，可能去非洲畀獅子老虎追先知自己極限去到邊，哈哈……未有打算呀，27周年已經算係完成我大計，剛好又27場，所以先咁任性。」Eason亦印證每晚Encore環節，都是在每一年揀一首歌去唱。「我95年入行，本來想唱參賽歌《望月》，首歌對我都好重要，但我當時開25場便打消念頭，現在這27首歌，大家隨便上YouTube聽，到30周年再講啦。」

Eason感激粉絲為他安排的驚喜。（陳順禎 攝）

記得個女鍾意首歌

演唱會一個感動位，是歌迷一早在場外派發應援手幅，並呼籲大家在傾偈環節，一齊大合唱《天下無雙》，Eason亦大讚Fans好叻，不過在台上望到手幅，便以為上面印上欣宜個樣。「我未老花呀，電話仲係用最細字型，但我有嚴重散光，所以望落台就以為係欣宜，咁Joyce靚過我好多，我又皺皮。」

提到Encore環節，唱出當年送給女兒的歌曲《大個女》時，康堤在台下聽到感動落淚，「佢18歲，終於明白隻歌講咩，我記得佢係鍾意呢隻歌，我冇同佢講今晚會唱呢首歌。最緊要好似歌詞所講，『心記得要開』。」最後Eason透露完騷休息個多月便開始巡迴，率先會到新加坡、馬來西亞及台灣。