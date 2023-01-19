王菀之將舉行史無前例音樂表演　與張敬軒首度演出賀歲片超感動

王菀之（Ivana）今個新年與機鐵仔再度合作，不單只推出《飛得去旅行》賀年版MV，仲有Ivana X機鐵仔兔年限定WhatsApp Stickers，今日（19/1）在MTR Mobile手機應用程式面世，張張都得意又應節，單係嗰張「有得飛！又有演唱會飛！」就已經被歌迷爭相搶着要，更不停喺歌迷谷流傳，笑言要用嚟Tag Ivana，問佢係咪用咗呢個sticker，就可以行運搶到佢今年嘅演唱會飛。



Ivana將開一個香港樂壇史無前例嘅音樂表演「沉浸式藝術＋流行音樂會」。

Ivana坦言，「其實我今日已經收到好多stickers，全部都係朋友同屋企人傳嚟話要撲飛。實不相瞞，超級感恩同感動，我五月個管弦樂音樂會，已經全部爆滿。好多人搶唔到飛都不停問我，有冇可能開多幾場。知道爆咗個一刻，我係感動到唔知點形容我嘅心情，多年來，為咗實踐呢個編寫管弦樂章嘅夢想，我克服咗好多困難及恐懼，但如果冇大家嘅支持，我呢個夢想係實現唔到㗎，所以今次賣爆晒，感受特別深、特別感動。真係好多謝一路上支持我嘅所有歌迷及朋友。」

WhatsApp Stickers得意又應節。

今年除咗同香港管弦樂團合作，於大會堂舉行五場音樂會之外，Ivana接住一星期後，會再開一個香港樂壇史無前例嘅音樂表演「沉浸式藝術＋流行音樂會」，Ivana說:「我依家計劃開六場，可能過完年後開售，詳情到時再通知大家。場地係西九文化中心THE BOX，由於係一個史無前例嘅表演，所以大家唔好鬧我，門票係非常非常之少，六場都係得一千張飛左右。呢種超近距離式同自由空間、沉浸式藝術＋流行音樂會，係實驗性質，每一位入場嘅觀眾都可以講係VVIP，所以好多朋友收到風已經叫我一定要留飛畀佢哋，我都唔知呀，唔知點生啲飛出嚟留畀佢地呀...所以我同機鐵仔講，你出新春stickers，要出多張『有得飛！又有演唱會飛！」畀我，等我用嚟祝福大家可以撲到飛啦，點知依家捉蟲，個個都用呢張sticker嚟問我，係咪有呢張sticker加持，就買到飛...哈哈。」

WhatsApp Stickers得意又應節。

新年快到，Ivana坦言最近為賀歲片宣傳非常忙碌，基本上連屋企大掃除、辦年貨等等嘅事務都未有時間處理，唔知係咪太忙，竟然一直都keep到未有肥番，新年期間都可能要開工出動謝票，「機鐵仔喺1月19號至21號會快閃機場快綫站，今次我又參與唔到喇，我成日都好想同機鐵仔見面，同佢影相合照，依家嘗試緊邀請佢嚟睇我套賀歲片，同大家一齊拜年。不過佢哋話，機鐵仔係機場快綫嘅旅遊大使，以往都只係出席港鐵嘅宣傳活動...咁我咪話，爭取包場囉，等我同機鐵仔都可以同大家一齊睇賀歲片兼影賀年相，哈哈。」

Ivana，張敬軒相識18年，首次一同演出賀歲片。

早前Ivana就襯繁忙嘅電影宣傳未開始，飛咗去日本過新年及拍新歌MV，喺白雪滿天嘅長野，拍咗一日外景，回來便馬不停蹄為電影宣傳開工。Ivana說當晚我同張敬軒兩個，一齊睇晒部戲，睇到最後，大銀幕上面出字幕，大大隻寫住領銜主演「張敬軒、王菀之」，嗰一刻感覺真係好奇妙，「我地兩個相識咗18年，喺音樂作品或者舞台劇、演唱會上面，都見過呢兩個名一齊出現，但係今次係第一次喺大銀幕上面，見到我哋兩個名並肩同行，好似等咗好耐，終於等到今日，仲要係賀歲片！呢兩個並排嘅名，代表住我哋嘅友誼、18年來嘅努力，以及好多好多人對我哋嘅愛，所以睇到字幕嗰一刻，個心好感動。」