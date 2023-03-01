AK@MIRROR宣佈暫停出單曲　生粉大嘆失望但支持一切決定

MIRROR成員江𤒹生（AK）由推出第一首個人單曲至今剛好3年，上次發表新歌已是大半年前的事，粉絲都一直期待新作。不過今日（1/3）AK就在TG群組向歌迷表示暫時擱置音樂計劃、專心拍攝，認為應該會好過唱歌。



MIRROR成員江𤒹生（AK）在2020年2月29推出首隻個人單曲《特登》，今日「生粉」就在TG Group提起這件事，而AK亦趁這個機會「上水」與生粉聊天，感謝大家支持。AK一向是隊中的義氣仔女，有出單曲機會都不時跟同隊中未Solo的隊友合唱，例如他和楊樂文（Lokman）的《虎道門》及與王智德（Alton）的《REBOUND》。

AK自第一首單曲《特登》推出至今，剛好3周年。（Instagram：_kisang_）

AK（左）去年與MIRROR隊友Alton推出歌曲《REBOUND》。（Instagram：_kisang_）

另外，撇開去年與Lokman合唱的《繩角》主題曲《Fight Your Corner》以及跟林愷鈴合唱的片尾曲《我們的相差》，他去年全年只於5月推出了一首個人單曲《信之卷》，迄今已相距大半年。

AK、Lokman早前現身《Chill Club》的「繩角之夜」，演唱多首歌曲，如今卻宣佈不出歌。（節目截圖：《Chill Club》）

AK近來先後忙於拍攝劇集《打天下2》及《冰上火花》，粉絲很期待他的新歌，但AK就指暫時不會出歌，他說：「暫時會專注在拍攝上，希望有作品大家會多多支持，應該好過唱歌。」言談間似乎對歌曲表現有點灰心。有生粉說仍然很希望聽到他唱歌，然而AK就回答：「音樂計劃應該會暫時擱置，先做好拍攝工作。」「感覺拍攝工作好似更適合。」粉絲聞言當然失望，但亦表示無論AK唱歌、拍戲、拍劇、跳舞還是拍YouTube，都一定會支持，亦支持他任何決定！