鄭欣宜演唱會｜做嘉賓被問揀TVB定ViuTV　Do姐：梗係開電視

香港歌手鄭欣宜（Joyce）今晚（16日）於紅館舉行一連三場《Believe Us 鄭欣宜演唱會2023》頭場，嘉賓邀請到Do姐現身，雖然冇唱歌，但Do姐在台上講足10分鐘，期間更特設問答環節。

Do姐驚喜現身做嘉賓。（梁碧玲攝）

Do姐指在Joyce還在媽咪肥姐沈殿霞的肚裡面已經認識Joyce，所以擔任嘉賓絕對夠晒資格。當Joyce問到Do姐看著自己長大，有什麼需要進步，Do姐大讚Joyce很有自己想法，亦很尊重自己的體態，對於自己喜愛的事，例如唱歌都會付出100%，希望Joyce能繼續開多幾次紅館演唱會：「好proud of你！」

雖然冇唱歌，但Do姐在台上講足10分鐘。（梁碧玲攝）

去到問答環節，Do姐反被Joyce問「揀TVB定係ViuTV？」，全場觀眾立即歡呼起哄。Do姐見狀即搞笑指：「梗係開電視啦！你唔知道我會拍個旅遊節目咩？」被問到揀電視還是電台時，Do姐笑言：「我為興趣，最緊要自己開心！」

Do姐話揀開電視！（梁碧玲攝）

最後當問到Joyce現時可有拍拖，Do姐被Joyce反問同一問題，Do姐表示：「我同現場所有男仔拍拖，呢種關係幾好，你哋又鍾意我，每次見面都冇嗌霎。」到Joyce回答問題時，她打趣地以相同答案回敬Do姐。