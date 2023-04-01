Marf冒雨跳唱40分鐘唔夠喉　Winka唱《一手造成》份外投入

COLLAR成員陳泳伽（Winka）及邱彥筒（Marf）聯同唱作歌手iii今日（31/3）為《西九音樂節：越流行》演出，Winka和Marf分別唱出Solo作《一手造成》和《*~Silencio…Shh》外，又與iii crossover為樂迷帶來40分鐘的精彩演出。雖然天氣不穩，但幸好現場只下着毛毛細雨，未有影響她們的演出。



Marf坦言今次演出很緊張，回家要看Playback睇睇自己的表現。（鄺鈺瑩攝）

Marf唱出唱出Solo作《*~Silencio…Shh》。（鄺鈺瑩攝）

三位於騷後接受訪問時表示開心兼「唔夠喉」，Winka表示：「我體感係廿分鐘左右，但原來已經係40分鐘」，iii點頭認同續說：「好短。」她們於台上又唱又跳，但原來排練時間只有短短的一星期，Marf說：「大家都有Tight Schedule，好難夾到時間，但係辛苦iii啦，佢做好多編曲上嘅嘢...又好努力學跳舞。」iii笑指今個星期猶如參加了「女團訓練營」，亦大讚跳唱歌手真的很犀利，Winka笑言：「你係咪感受到我當初跳舞時嘅感覺？」

三位於騷後接受訪問時表示開心兼「唔夠喉」。（鄺鈺瑩攝）

Winka於台上演唱《一手造成》時非常投入，問到是否回想起過往的戀愛經歷時，Winka坦言唱自己歌一定很投入：「尤其是今次編曲唔同咗，我更加鍾意，一直覺得好Pop、好Mass嘅Melody都可以配唔同嘅編曲。今次試咗唔同嘅嘢，下次會唔會有唔同嘅編曲呢？除咗有自己故事投放，編曲都好幫到忙。」

Winka唱出非常投入。（鄺鈺瑩攝）

昨日是COLLAR經理人阿Wing的生日，問到有什麼表示時，Winka笑言直接打電話給對方，而Marf則Send了一張自拍為阿Wing慶生。（鄺鈺瑩攝）

同場還有麥浚龍（Juno）。（鄺鈺瑩攝）