Ian陳卓賢望今年開個人騷　拍《冰上火花》溜冰有進步：唔似企鵝

陳卓賢（Ian）昨日（1/4）現身「西九音樂節」帶來半小時的演出，他先後唱出《Got U》、《Distance》、《地球上的最後一朵花》、《鯨落》、《留一天與你喘息》和《拋物線》共六首歌曲。當唱至《地球上的最後一朵花》時，Ian更化身陳老師教全場觀眾大合唱「Hoah-eh-oh-oh」，場面非常搞笑。



Ian陳卓賢一共唱出六首歌曲。（鄺鈺瑩攝）

Ian接受訪問時表示緊張又興奮：「第一次連續唱咁多隻歌，以往嘅騷都係一、兩隻咁，似係自己音樂上嘅馬拉松，但好興奮。」為了備戰今次的音樂馬拉松，他表示有多抽時間休息以保持較佳狀態。問到會否想搞個人騷，他直言非常期待並希望今年內成事，至於場地心水，Ian沒有特別想法：「想多啲支持我嘅朋友仔入到場聽，令到佢哋有舒適啲嘅環境。」

Ian更化身陳老師教全場觀眾大合唱「Hoah-eh-oh-oh」，場面非常搞笑。（鄺鈺瑩攝）

大聲啲。（鄺鈺瑩攝）

談到江𤒹生（AK）在社交平台分享拍《冰上火花》時溜冰的英姿，Ian搞笑指：「我驚我Po出嚟，大家會覺得佢溜得唔好睇...遲啲會Po，都拍咗好多素材，收埋咗好多陸續會畀大家睇。」他續說與同劇演員包括林家熙（Locker）等成為了好友，難得之餘亦十分珍惜彼此間的友誼：「大家真係戰友，每晚通宵或者好辛苦時會互相支撐住。」

Ian透露演員們都很勤力練習溜冰，他成為了溜冰高手嗎？Ian笑言稱不上高手，亦只給自己50分：「之前係唔識，而家唔會好似企鵝咁囉，唔會跌跌碰碰咁，希望唔好耽誤導演拍攝。佢有話『嚟緊場戲有個咁嘅動作，你需唔需要替身』，我都話你俾我試下先，盡量都想真身上陣，希望大家睇得開心。」

（鄺鈺瑩攝）