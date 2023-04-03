Anson Lo盧瀚霆牛仔露腰裝勁舞感怕醜：冇預計到件衫會拉到咁高

盧瀚霆（Anson Lo）昨日（2/4）為「西九音樂節」演出，並以一身牛仔露腰裝登場大曬白滑纖腰。教主先後跳唱出《Mr. Stranger》、《EGO》、《MONEY》和《Megahit》炒熱全場氣氛，又特意準備了《不可愛教主》向教父、教母，以及一眾神徒表達掛念之情，現場彌漫着甜蜜氣氛。



Anson Lo給自己今晚的表現6分。（鄺鈺瑩攝）

Anson Lo於騷後接受訪問時透露曾叫父母不要來睇騷：「天氣差，落雨同埋好焗，好驚佢哋焗到暈。媽咪好擔心我身體狀況，我都好擔心佢身體狀況...但佢好想見證，好耐冇表演嘅仔出返嚟表演嘅第一次，所以佢好堅持要嚟。」他更提醒父母要帶定兩支水，回想起於台上與父母Say Hi，教主表示很感動：「每次喺台上Spot到屋企人，會由心笑到成個細路仔咁，因為每晚同你同屋嘅屋企人，望到你喺台上面，個仔好似同喺屋企個仔完全唔同，係好神奇一件事。」

Anson Lo跳唱出多首大熱作。（鄺鈺瑩攝）

他大派定心丸表示有食飽才上台表演：「我promise大家唔使再咁擔心我，我食咗一大碗飯，之後去化妝換衫，飲咗成三支水，上次我唔舒服醫生叫我食多啲嘢，同飲多啲水，所以咁重要嘅日子，我要包保冇事。」談到今日的露腰造型，教主坦言有點怕醜：「而家咁睇好似好subtle，但一跳就露好多，我又冇預計到一跳舞，件衫會拉到咁高，有時太興奮又會做咗啲拉得再高啲嘅動作。」

談到5月的馬來西亞演出，Anson Lo指雖然這段時間要同時拍攝《12怪盜》和《盜月者》，不過行程編排鬆動，仍會抽到時間與樂隊綵排。講到同場的還有田馥甄（Hebe）時，他雙眼發光表示：「Hebe係我讀書時候，去唱卡拉OK一定會點唱嘅歌手，見到佢真人握個手都好開心。」

Anson Lo唱出《不可愛教主》向教父、教母，以及一眾神徒表達掛念之情。（鄺鈺瑩攝）