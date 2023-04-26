MIRROR四子開個人騷冇Ian份？　Hellosss用數據說話戥偶像唔抵

今日（26/4）有消息指MIRROR將於今年合體開騷，而四位成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）以及呂爵安（Edan）亦將於暑假檔期7至8月期間，輪流開個人演唱會。雖然有關消息仍待官方確實，不過就已經引起鏡粉們的熱烈討論，當中議論度最高、最令樂迷不解的莫過於是「點解Ian（陳卓賢）冇Solo Con？」



消息指阿Jer將會打頭陣，於7月率先舉行個人演唱會。（IG圖片）

其後是正忙於拍攝《盜月者》的Anson Lo。（IG圖片）

而姜濤則會壓軸於8月頭開個人騷。（IG圖片）

傳MIRROR紅館演唱會後今年再開騷 四子暑假輪流舉行個人演唱會

Ian與姜濤是隊中首批「單飛」成員，由出道作《二期大樓》到新歌《抱抱無尾熊》，至今合共推出13首個人單曲，論歌曲數量一定不比其他成員少。再加上Ian幾乎每首歌都有參與創作，更於年頭的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中首奪「叱咤樂壇唱作人銅獎」以及憑歌曲《留一天與你喘息》奪得「專業推介叱咤十大第七位」，其音樂才華備受肯定。每首歌的MV平均觀看次數亦超過500萬，新歌《抱抱無尾熊》的MV推出13日（截止4月26日），觀看次數亦已累積404萬，足以印證歌曲的受歡迎程度。而Ian的IG粉絲有60.3萬，在隊中排行第四，他不單只有歌、有實力，仲有人氣。

新歌《抱抱無尾熊》的MV推出13日（截止4月26日），觀看次數亦已累積404萬。（網上截圖）

其他Solo成員MV觀看次數。（網上截圖）

罕有在鏡頭前為自己爭取的Ian，亦於4月1日的音樂節訪問中公開表示渴望開個人演唱會：「我爭取呀，聽唔聽到？公開爭取，Hello，透個畫面話畀大家聽，係呀，我想呀。（今年達到？）我想呀，如果可以，聽日都嚟呀！」不單只Ian渴望開個人騷，一班Hellosss更加是期待已久。今日MIRROR四子開個人騷的消息傳出後，對於沒有唱將之一的Ian，不少人均感到詫異。Hellosss戥偶像唔抵之餘，亦洗版式留言力撐打氣：「Hellosss好期待你可以有個人concert㗎，舞台上嘅你係最開心」、「全力爭取陳卓賢個人演唱會」，「我想睇陳卓賢個人演唱會」。

Ian於年頭的《叱咤》中首奪「叱咤樂壇唱作人銅獎」以及「專業推介叱咤十大第七位」，其音樂才華備受肯定。（IG圖片）

Ian於音樂節訪問中公開為自己爭取開個人演唱會。（影片截圖）