十大中文金曲即時更新｜鄭國江打滾詞壇70載 獲頒發「金針獎」
《廣播九十五周年 十大中文金曲》頒獎音樂會於今晚（6日）舉行，並頒發12組獎項。
2218/ 殿堂級填詞人鄭國江獲頒「金針獎」。
2207/ 已故殿堂級作曲、編曲及指揮家暨新時代電視資深顧問顧嘉煇先生獲頒「廣播九十五周年金曲榮譽大獎」，獎項由徒弟徐日勤代領。另外，葉麗儀亦專程由內地返港亮相頒獎典禮，並穿上2010年時與顧嘉煇合作時穿的旗袍，獻唱經典歌《上海灘》。
2004/ 「十大中文金曲獎」
《老派約會之必要》張天賦
《We All Are》 MIRROR
《Glitterfalls》鄭欣宜
2123/ 「最佳樂隊／組合獎」
金 獎：MIRROR
銀 獎：Supper Moment
銅 獎：石山街
MIRROR 12子因工作而缺席，仍獲頒最佳組合金獎，台下有不少姜濤粉絲歡呼支持偶像。
2059/ 「最有前途男新人獎」
金 獎：Jeffrey 魏浚笙
銀 獎：Jeremy李駿傑
銅 獎：CY陳宗澤
優異獎：吳啟洋、黃明德、DEZ余宗遙
2053/ 「最有前途女新人獎」
金 獎：雲浩影
銀 獎：張曼莎
銅 獎：蘇麗珊
優異獎：鍾柔美、Lolly Talk、張天穎（排名不分先後）
2048/ 2020年香港小姐冠軍謝嘉怡以白色露肩晚裝驚喜亮相做頒獎嘉賓。
2017/ 「CASH 最佳創作歌手獎」
金 獎：馮允謙
銀 獎：洪嘉豪
銅 獎：陳明憙
2014/ 「最佳進步獎」
金 獎：洪嘉豪
銀 獎：石山街
銅 獎：安俊豪
2004/ 「十大中文金曲獎」
《Dum Dum》Gin Lee
《飛鳥俠》布志綸
1957/ 「十大中文金曲獎」
《葉落冰川》泳兒
《報復式浪漫》馮允謙
《人啊人》陳奕迅
1935/ 大會率先有10位優秀流行歌手大獎揭開序幕，包括：炎明熹、Gin Lee 李幸倪、Jer 柳應廷、JW 王灝兒、MC 張天賦、泳兒、姜濤、馮允謙、衛蘭及鄭欣宜。可惜十優歌手僅四位上台領獎，場面冷清。