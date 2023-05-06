十大中文金曲即時更新｜鄭國江打滾詞壇70載　獲頒發「金針獎」

《廣播九十五周年 十大中文金曲》頒獎音樂會於今晚（6日）舉行，並頒發12組獎項。

鄭國江獲頒「金針獎」。（直播畫面）

鄭國江獲頒「金針獎」。（直播畫面）

2218/ 殿堂級填詞人鄭國江獲頒「金針獎」。

已故殿堂級作曲、編曲及指揮家暨新時代電視資深顧問顧嘉煇先生獲頒「廣播九十五周年金曲榮譽大獎」。（資料圖片）

獎項由徒弟徐日勤代領。（直播畫面）

葉麗儀亦專程由內地返港亮相頒獎典禮，獻唱經典歌《上海灘》。（直播畫面）

2207/ 已故殿堂級作曲、編曲及指揮家暨新時代電視資深顧問顧嘉煇先生獲頒「廣播九十五周年金曲榮譽大獎」，獎項由徒弟徐日勤代領。另外，葉麗儀亦專程由內地返港亮相頒獎典禮，並穿上2010年時與顧嘉煇合作時穿的旗袍，獻唱經典歌《上海灘》。

MC張天賦憑《老派約會之必要》奪得金曲獎。（直播畫面）

MIRROR憑《We All Are》奪得金曲獎，姜濤拍片感謝團隊及粉絲。（直播畫面）

2004/ 「十大中文金曲獎」

《老派約會之必要》張天賦

《We All Are》 MIRROR

《Glitterfalls》鄭欣宜

台下有不少姜濤粉絲歡呼支持偶像。（直播畫面）

2123/ 「最佳樂隊／組合獎」

金 獎：MIRROR

銀 獎：Supper Moment

銅 獎：石山街

MIRROR 12子因工作而缺席，仍獲頒最佳組合金獎，台下有不少姜濤粉絲歡呼支持偶像。

2059/ 「最有前途男新人獎」

金 獎：Jeffrey 魏浚笙

銀 獎：Jeremy李駿傑

銅 獎：CY陳宗澤

優異獎：吳啟洋、黃明德、DEZ余宗遙

（直播畫面）

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2053/ 「最有前途女新人獎」

金 獎：雲浩影

銀 獎：張曼莎

銅 獎：蘇麗珊

優異獎：鍾柔美、Lolly Talk、張天穎（排名不分先後）

2048/ 2020年香港小姐冠軍謝嘉怡以白色露肩晚裝驚喜亮相做頒獎嘉賓。

2017/ 「CASH 最佳創作歌手獎」

金 獎：馮允謙

銀 獎：洪嘉豪

銅 獎：陳明憙

2014/ 「最佳進步獎」

金 獎：洪嘉豪

銀 獎：石山街

銅 獎：安俊豪

（直播畫面）

2004/ 「十大中文金曲獎」

《Dum Dum》Gin Lee

《飛鳥俠》布志綸

Gin Lee憑《Dum Dum》奪得「十大中文金曲獎」。（直播畫面）

1957/ 「十大中文金曲獎」

《葉落冰川》泳兒

《報復式浪漫》馮允謙

《人啊人》陳奕迅

十優歌手僅四位上台領獎，場面冷清。（直播畫面）

1935/ 大會率先有10位優秀流行歌手大獎揭開序幕，包括：炎明熹、Gin Lee 李幸倪、Jer 柳應廷、JW 王灝兒、MC 張天賦、泳兒、姜濤、馮允謙、衛蘭及鄭欣宜。可惜十優歌手僅四位上台領獎，場面冷清。