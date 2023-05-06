十大中文金曲｜Jeffrey魏浚笙奪最有前途新人金獎 Jeremy奪銀
撰文：關穎賢
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《廣播九十五周年 十大中文金曲》頒獎音樂會於今晚（6日）舉行，一眾歌手悉心打扮亮相紅館。
2059/ 「最有前途男新人獎」
金 獎：Jeffrey 魏浚笙
銀 獎：Jeremy李駿傑
銅 獎：CY陳宗澤
優異獎：吳啟洋、黃明德、DEZ余宗遙
2053/ 「最有前途女新人獎」
金 獎：雲浩影
銀 獎：張曼莎
銅 獎：蘇麗珊
優異獎：鍾柔美、Lolly Talk、張天穎（排名不分先後）
2048/ 2020年香港小姐冠軍謝嘉怡以白色露肩晚裝驚喜亮相做頒獎嘉賓。
2017/ 「CASH 最佳創作歌手獎」
金 獎：馮允謙
銀 獎：洪嘉豪
銅 獎：陳明憙
2014/ 「最佳進步獎」
金 獎：洪嘉豪
銀 獎：石山街
銅 獎：安俊豪
2004/ 「十大中文金曲獎」
《Dum Dum》Gin Lee
《飛鳥俠》布志綸
1957/ 「十大中文金曲獎」
《葉落冰川》泳兒
《報復式浪漫》馮允謙
《人啊人》陳奕迅
1935/ 大會率先有10位優秀流行歌手大獎揭開序幕，包括：炎明熹、Gin Lee 李幸倪、Jer 柳應廷、JW 王灝兒、MC 張天賦、泳兒、姜濤、馮允謙、衛蘭及鄭欣宜。可惜十優歌手僅四位上台領獎，場面冷清。