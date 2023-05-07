CHILL CLUB頒獎禮即時更新｜林家謙奪「年度唱作歌手」金獎
撰文：關穎賢
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《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》今晚（7日）在亞洲國際博覽館舉行。
21:32 年度唱作歌手
金獎：林家謙
銀獎：Ian陳卓賢
銅獎：馮允謙
20:52 黃偉文奪得「年度填詞人」獎項，Thor早前更飛到英國倫敦將獎項交到Wyman手上。
20:49 T-Ma及王雙駿奪得「年度監製」獎項
20:46 Ariel Lai及黃兆銘奪得「年度編曲人」獎項
20:44 徐浩奪得「年度作曲人」獎項
20:35 年度新人男歌手
金獎：Jeremy李駿傑
銀獎：吳保錡
銅獎：Phoebus吳啟洋
20:33 年度新人女歌手
金獎：COLLAR
銀獎：Cloud雲浩影
銅獎：kayan9896
20:10 MC張天賦再奪另類歌曲獎項。
19:58 MC張天賦憑《小心地滑》奪得年度另類歌曲獎。
19:55 Dear Jane憑《到底發生過什麼事》奪得年度搖滾歌曲獎。
19:35 年度流曲歌曲獎-Anson Lo《永順街39號》
19:30 年度節奏藍調歌曲獎-馮允謙《報復式浪漫》
19:18有組合 野佬《抗氧化》同Dear Jane《到底發生過什麼事》。
19:15 Anson Lo出場唱《Mr. Stranger》，全場high爆！
+2
19:09 到陳柏宇出場，唱《有天》，又有per se唱《竊竊詩》，仲有泳兒唱《葉落冰川》。
19:06 之後有艾粒表演，又有黃妍唱《心的全部》。
19:04 頭炮由Ian（陳卓賢）唱《留一天與你喘息》。