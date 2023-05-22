周吉佩6月出新歌《你是我唯一的》　答謝太太支持爆對方聽到嘔

《中年好聲音》冠軍周吉佩日前（20/5）為無綫（TVB）節目《獎門人》錄影，是日主題為父親節，育有一子一女的周吉佩接受《香港01》訪問時笑言未有慶祝計劃：「我喺家庭入面，『父親』呢個職位地位係低啲，真係要問下太太有咩慶祝，咁多年嚟都冇特別慶祝，可能簡單喺屋企食餐飯，買個Cake切下。今年希望可以成真同太太Staycation，之前話如果我攞到獎就請我去Staycation，一路拖到而家都未成行，希望父親節可以兌現到。」談到收過最感動的父親節禮物，他直言是囡囡兩歲時親手畫的卡：「真係眼濕濕，啱啱入去幼稚園，簡單畫少少火柴人，呢個感覺對我嚟講好重。阿囝最近都有送自己做嘅卡，收呢啲係好開心。」



周吉佩日前為無綫節目《獎門人》錄影。（梁碧玲攝）

周吉佩透露6月將會推出新歌，亦是送給自己的父親節禮物。至於確實的推出日期，他表示未知：「啱啱收到曲詞，今日（20/5）唱咗Live，錄音可能會盡快，預計係6月中。」新歌歌名是《你是我唯一的》，周吉佩坦言是一首送給太太及粉絲的歌曲：「我呢十幾、二十年不停追尋自己嘅想法，一路好想多謝支持我嘅人。《你是我唯一的》嗰個『你』，我想講我太太，雖然口講唔支持，但佢行動上支持我好多，多謝佢。同埋對粉絲都係，呢段時間支持自己，呢首歌特別送埋畀佢哋。」太太有否聽到眼濕濕？周吉佩笑言：「喺屋企唔只眼濕濕，聽到嘔咁濟。我呢排收到歌之後喺屋企狂練，好擔心今日個Live，咁短時間會冇乜時間準備。」

周吉佩透露6月將會推出新歌，亦是送給自己的父親節禮物。（梁碧玲攝）

問到夢想是否成為全職歌手時，周吉佩直言現時仍有正職在身，幸得公司支持和體諒：「暫時兩邊手頭上都有好多工作，希望慢慢平衡到，長遠計，希望以家庭，搞得掂個支出我就會做多啲幕前工作，畢竟自己希望可以唱更加多嘅歌。」他坦承近期多了商演活動和演出機會，不過就未知收入有否因而急增：「我唔係好理啲錢，公司話有個Job、有單活動要做，我話『好，時間就到就做』就係咁，最重要係我啲錢都係交晒畀我太太管理，佢話乜就乜。」

談到收過最感動的父親節禮物，他直言是囡囡兩歲時親手畫的卡。（梁碧玲攝）