魏嘉瑩香港首開演唱會　苦練廣東話問候歌迷：心裡很激動

2023年對小魏魏嘉瑩而言是充滿轉變的一年，四月時集結了之前四張創作專輯，發行個人首張「喜歡我吧創作自選輯」，5月中在信義香堤大道舉辦生日演唱會，緊接著作爲五月天演唱會開場嘉賓登上十萬人的北京鳥巢。又立刻返台爲個人首場香港千人演唱會排練，幾乎一天一城市的飛行，讓她大呼常常醒來要想一下自己現在在那裡。原本對於首次在香港開唱就選在1500人的麥花臣廣場讓小魏魏嘉瑩頗有壓力，最後能夠完售讓她十分感動，尤其還有台灣歌迷也跟著飛過去，演唱會上她唱作俱佳，迎接香港歌迷的熱情也放出所有精力，笑稱前面尖叫不斷的歌迷是猛獸區，後面一點害羞又跟著大合唱的是可愛動物區，台上台下歡笑不斷。這場演唱會也邀請到好友溫妮作為嘉賓，小魏說是因為「第一次在香港開唱，有好友一起，覺得好有安全感。」行程滿滿，五月份學作空中飛人的小魏魏嘉瑩卻覺得新鮮有趣、甘之如貽，昨晚（6/2）剛結束香港演唱會，今早（6/3）又飛回台灣，為了參加一年一度的音樂盛事 — hito音樂獎頒獎典禮，小魏魏嘉瑩笑稱：「能夠到各地和大家面對面真的是很棒的一件事。」

為了這次的香港麥花臣首場千人演唱會，小魏近來勤練廣東話，除了最簡單的自我介紹「大家好，我是魏嘉瑩」以外，為了在餐廳點菜也學了一些食物的粵語，腸粉、菠蘿包都會了，還吃了港式火鍋大呼過癮，不過講得最好卻讓人聽到就噴笑的一句居然是「我好餓啊～」。在台上演唱每到一個段落也不時秀出剛學的廣東話，拉近與台下歌迷的距離，小魏表示：「因為這是首場海外個人演唱會，出發前擔心票房狀況及觀眾不熟悉歌曲，沒想到一站上台看到滿場1500人來聽我唱歌，，很謝謝香港的朋友。」

邀請好友溫妮作嘉賓。

小魏以自創曲〈年輕是一種罪〉作為開場，將現場氣氛炒到最高點，接著帶來〈小我時代〉〈藍色眼睛〉，豐富的音樂性讓歌迷直呼過癮。為了難得見面的香港歌迷，小魏也準備了點歌part，立刻有人點搞怪版的〈烏梅子醬〉及〈告白氣球〉引得現場哄堂大笑。演唱會上更請來好友溫妮當嘉賓，兩人帶來經典歌曲〈為你寫詩〉及首度合唱〈要怎麼告訴你我多喜歡〉，對於香港粉絲們的熱情小魏特別感動，溫妮也是首次到香港演出，兩人興奮地直說：「下次一定還要來。」樂得台下粉絲歡呼叫好。小魏表示：「第一次在香港開唱意義很不一樣，邀請好友（溫妮）來當嘉賓，覺得好有安全感。」溫妮則表示很替好友小魏開心，也很謝謝小魏第一次站上香港的大舞台就帶上她。依照往例，小魏演唱會的最後在全場大合唱〈花香〉及〈喜歡我吧〉中畫下完美句點。演唱會結束時，台下歌迷不斷大喊安可，希望小魏再度獻唱，讓小魏滿滿感動，直呼香港歌迷真的太熱情了。