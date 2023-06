Jer柳應廷加開MIRO場　搶飛攻略＋座位表＋門票連結／歌單

柳應廷(Jer)2023年個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》7 月 7 日至9日於會展舉辦一連三場演唱會,首場是MIRO場,而近日他又再宣布加開多一場MIRO場(7 月 10日)。而加開的一場MIRO場將於明日(21日)下午2時起登入指定網站連結購買,並憑專屬的「MIRO專屬代碼」購買不多於兩張的門票。



柳應廷(Jer)2023年個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》。(ig@mirror.weare)

MIRO場要留意「MIRO專屬代碼」

可於 2023年6月21日下午2時至晚上11時59分* 登入以下指定網站連結,並憑以下專屬的「MIRO專屬代碼」核實身份,可購買不多於兩張《JER LAU:“ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》MIRO場加場演唱會門票,門票將以先到先得形式發售, 數量有限,售完即止。

如需要購買輪椅席之人士(每個輪椅位置可附設1個看顧人座位),須於門票開售當日,致電Hong Kong Ticketing購票熱線,憑「MIRO專屬代碼」購買門票,電話號碼為 31 288 288。

每個 「MIRO專屬代碼」均為獨特,只能於購票時段內購買演唱會門票一次,而該「MIRO專屬代碼」僅限於一次交易使用。切勿向第三方或於社交媒體透露您的 「MIRO專屬代碼」及指定網站連結,避免因個人資料遺失、被盜用或未經授權使用而引起任何損失!

柳應廷(Jer)演唱會座位表。

柳應廷(Jer)演唱會2023歌單:

《水刑物語》、《迴光物語》、《風靈物語》、《狂人日記》、《砂之器》、《神奇之路》、《人類群星閃耀時》、《MM7》、《離別的規矩》、《自毀的程序》、《坐看雲起時》、《從零開始的新世界》、《鹹魚遊戲》及《JM單身9》

柳應廷(Jer)演唱會日期:

【MIRO場】2023年7月7日及10日

【公眾場】 2023年7月8日及9日



演唱會時間: 8:15pm

地點: 香港會議展覽中心 展覽廳5BC

票價: $1,080 / $880 / $580

主辦及經理人公司: MakerVille

協辦: MOOV

冠名贊助: FWD富衛保險10周年 x HKT

大會指定虛擬銀行: Mox

優先訂票: MIRROR Official Fan Club

訂票詳情請留意@miro.weallare

網址: www.mirrorweare.com

四維折射: 叱咤903

公開發售: HKTicketing快達票