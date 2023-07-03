港隊棍網球打出歷史性成績　AP潘宇謙唱主題曲《Face Off》爆熱血

早前在美國聖地牙哥舉行的「2023世界男子棍網球錦標賽」中國香港隊以14：7擊敗墨西哥，歷史性躋身14強的冠軍錦標賽，較上屆世錦賽的第27位名上升了13位。

近年港隊棍網球打出歷史性成績。

而中國香港棍網球總會主題曲非常熱血，配合港隊近來的好成績，成件事非常完美！歌曲名稱為《Face Off》，由AP潘宇謙主唱和填詞、Vincent Chan作曲、陳考威編曲與監製。

《Face Off》呢首歌好熱血。

曾拍攝網劇《反黑》和電影《大盜演》，獨立歌手AP潘宇謙近年有不少好歌推出，包括《罪人勿語》、《我道》、《Amelia》、《天黑時想跟你到白頭》等等。

好有型。（IG@ anson.poon）

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AP老婆Vivien好有仙氣。（IG@Vivien）

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《Face Off》歌詞

We just gotta get back up when we fall down

捱下去或會令你望到新的出路

yeah

We just gotta get back up when we fall down

場上每日競技較量也都不一樣

It’s all about not giving up

行錯過太多嘅路

留低過太多記號

呢條路會跌到繼續走

一路踏住沈重嘅腳步

我地嘅球場

好似個戰場

難免會受傷

每日要堅強

就算會跌低

唔需要惆悵

Face off

揸住支棍picking up ground balls

唔好手震

攝取失敗入面每個教訓

畫出無窮無盡嘅可能

無論每次落雨定係打風

我哋成team 點都會向前衝

唯有繼續去發呢一場夢

哪怕最後有可能會落空

We just gotta get back up when we fall down

捱下去或會令你望到新的出路

yeah

We just gotta get back up when we fall down

場上每日競技較量也都不一樣

It’s all about not giving up

一望無際嘅草地

好似另一個屋企

身處同一片土地

呼吸同一口空氣

係有危先至有機

但係唔好再逃避

呢個世界冇定理淨係知道唔試就冇埞企

每個人都希望有一日擁有獅子山精神

咪日日淨係識攤喺度訓係度似番個人

你話過你或我冇對錯努力過奮鬥過挫敗過放棄過上一課跌蕩過留低過每滴汗令到我搵返自我

We just gotta get back up when we fall down

捱下去或會令你望到新的出路

yeah

We just gotta get back up when we fall down

場上每日競技較量也都不一樣

It’s all about not giving up