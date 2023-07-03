港隊棍網球打出歷史性成績　AP潘宇謙唱主題曲《Face Off》爆熱血

早前在美國聖地牙哥舉行的「2023世界男子棍網球錦標賽」中國香港隊以14：7擊敗墨西哥，歷史性躋身14強的冠軍錦標賽，較上屆世錦賽的第27位名上升了13位。
而中國香港棍網球總會主題曲非常熱血，配合港隊近來的好成績，成件事非常完美！歌曲名稱為《Face Off》，由AP潘宇謙主唱和填詞、Vincent Chan作曲、陳考威編曲與監製。
曾拍攝網劇《反黑》和電影《大盜演》，獨立歌手AP潘宇謙近年有不少好歌推出，包括《罪人勿語》、《我道》、《Amelia》、《天黑時想跟你到白頭》等等。
AP老婆Vivien好有仙氣。（IG@Vivien）
《Face Off》歌詞
We just gotta get back up when we fall down
捱下去或會令你望到新的出路
yeah
We just gotta get back up when we fall down
場上每日競技較量也都不一樣
It’s all about not giving up
行錯過太多嘅路
留低過太多記號
呢條路會跌到繼續走
一路踏住沈重嘅腳步
我地嘅球場
好似個戰場
難免會受傷
每日要堅強
就算會跌低
唔需要惆悵
Face off
揸住支棍picking up ground balls
唔好手震
攝取失敗入面每個教訓
畫出無窮無盡嘅可能
無論每次落雨定係打風
我哋成team 點都會向前衝
唯有繼續去發呢一場夢
哪怕最後有可能會落空
We just gotta get back up when we fall down
捱下去或會令你望到新的出路
yeah
We just gotta get back up when we fall down
場上每日競技較量也都不一樣
It’s all about not giving up
一望無際嘅草地
好似另一個屋企
身處同一片土地
呼吸同一口空氣
係有危先至有機
但係唔好再逃避
呢個世界冇定理淨係知道唔試就冇埞企
每個人都希望有一日擁有獅子山精神
咪日日淨係識攤喺度訓係度似番個人
你話過你或我冇對錯努力過奮鬥過挫敗過放棄過上一課跌蕩過留低過每滴汗令到我搵返自我
We just gotta get back up when we fall down
捱下去或會令你望到新的出路
yeah
We just gotta get back up when we fall down
場上每日競技較量也都不一樣
It’s all about not giving up