Jer完成個唱自評80分　罕有公開感謝家人：想佢哋知道個仔係OK

Jer完成4場個唱，兩度Encore後，歌迷仍不肯離去。（梁碧玲攝）

Jer（柳應廷）完成一連四場《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》，完騷後，他自評有 80分 ，並解釋：「第一次始終有甩漏，同埋要保持把聲都有一定難度，我覺得已經好好。」他又表示因為想做一個好騷，所以忍住唔喊。「我覺得自己堅強咗，以前好感性，花姐好擔心我每次表演唔好或者無嘢食就喊，而家餓住都唔喊，代表自己成長咗同堅強咗。」Jer表示已得花姐批准，將放縱一星期狂食，問到他為個唱健身操肌，點解唔露少少，他說：「我啲歌唔啱，咁文青無理除衫，考慮下次啦。」

除咗媽練之外，家姐同哥哥都有到場。（梁碧玲攝）

Jer今晚罕有公開感謝家人，他表示屋企人一向比較內斂：「好想佢哋知道佢哋個仔係OK，係可以成功，希望佢哋會開心同埋驕傲 。」而他在台上嘅「我得咗」，除咗送屋企人之外，亦係送贈由《造星》一直支持自已嘅Fans同朋友。Jer在個唱尾聲時表示希望可以唱到80歲，他解釋自己從未諗過退休，因為太喜歡唱歌，其笑言「希望到80歲都可以唱《狂人》。」而接下來的目標除咗開多啲騷，專輯亦是今年打算要完成的事。