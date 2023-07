Jer完成個唱自評80分　罕有公開感謝家人：想佢哋知道個仔係OK

Jer完成4場個唱,兩度Encore後,歌迷仍不肯離去。(梁碧玲攝)

Jer(柳應廷)完成一連四場《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,完騷後,他自評有 80分 ,並解釋:「第一次始終有甩漏,同埋要保持把聲都有一定難度,我覺得已經好好。」他又表示因為想做一個好騷,所以忍住唔喊。「我覺得自己堅強咗,以前好感性,花姐好擔心我每次表演唔好或者無嘢食就喊,而家餓住都唔喊,代表自己成長咗同堅強咗。」Jer表示已得花姐批准,將放縱一星期狂食,問到他為個唱健身操肌,點解唔露少少,他說:「我啲歌唔啱,咁文青無理除衫,考慮下次啦。」

除咗媽練之外,家姐同哥哥都有到場。(梁碧玲攝)

Jer今晚罕有公開感謝家人,他表示屋企人一向比較內斂:「好想佢哋知道佢哋個仔係OK,係可以成功,希望佢哋會開心同埋驕傲 。」而他在台上嘅「我得咗」,除咗送屋企人之外,亦係送贈由《造星》一直支持自已嘅Fans同朋友。Jer在個唱尾聲時表示希望可以唱到80歲,他解釋自己從未諗過退休,因為太喜歡唱歌,其笑言「希望到80歲都可以唱《狂人》。」而接下來的目標除咗開多啲騷,專輯亦是今年打算要完成的事。